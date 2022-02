Charlize Theron revela que el ambiente al lado de Tom Hardy “fue horrible” durante el rodaje de “Mad Max: Fury Road”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mala relación que mantuvieron Charlize Theron y Tom Hardy mientras trabajaban juntos la película “Mad Max: Fury Road” va camino de convertirse en una de las más legendarias de la meca del cine. Un nuevo libro -en el que ambos han querido participar- detalla algunos de los peores enfrentamientos que llegaron a mantener en el set de rodaje y revela que la actriz acabó pidiendo que se le asignara “protección” después de una discusión especialmente intensa. “Fue horrible. No era un entorno de trabajo propicio…”, reconoció Charlize. “Pido disculpas profusamente a todos los demás”.

Sin embargo, ella considera que actuó de forma correcta cuando una mañana se enfrentó a Tom para reprocharle que hubiera llegado tres horas tarde y pedir que se le impusiera una fuerte multa por su impuntualidad, ante lo cual él reaccionó encarándola y preguntándole a gritos cómo se atrevía a decirle algo así. A partir de aquel momento Charlize no se separó de la productora Denise Di Novi, cuya presencia en el set solicitó tanto como apoyo como para “equilibrar la balanza” a la hora de lidiar con Tom y con Doug Mitchell, otro de los productores de la cinta. “Lo voy a decir y ya está. Doug era un hombre perdonando a otro hombre por un comportamiento realmente malo, y no me sentía segura”, insistió la actriz.

Con la perspectiva que otorga el paso del tiempo, su compañero de reparto se ha dado cuenta de que permitió que la presión le pasara factura y no se comportó como el profesional que debía ser. Pese a que admite su parte de culpa, duda mucho que ella estuviera realmente asustada en su presencia. “Charlize es una mujer intensa. Muy intensa, en realidad. En el buen sentido. Quiero decir, sólo tienes que verla en (la película) “Monster”. No se puede invocar ese tipo de autenticidad sin aportar una tremenda riqueza artística. Es una actriz muy seria. Así que no veo por qué iba a sentirse intimidada por mí o atemorizada en ningún sentido. Creo que eso era más bien una tontería”, afirmó Tom en el libro.

