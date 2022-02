Ciudadanos estadounidenses de origen ucraniano se reunieron en Westwood para protestar por la invasión de Rusia a Ucrania

Ciudadanos estadounidenses de origen ucraniano protestaron este jueves en Westwood para manifestar su rechazo por la invasión de Rusia a Ucrania.

La concentración de manifestantes se dio a las afueras del Edificio Federal de Westwood, donde docenas de personas condenaron las acciones militares iniciadas por Moscú.

Banderas de Ucrania fueron ondeadas entre las notas del himno nacional del país europeo, mientras algunos manifestantes portaban carteles con mensajes como “Ayuda a salvar mi hogar” y “Detengan a Putin”.

I’m out Westwood where a large crowd of #Ukraine expats and supporters have united.



The sound system died shortly after this video but the group only seems to be growing in size. pic.twitter.com/iBBymJrYhP — Brennon Dixson (@TheBrennonD) February 24, 2022

En las redes sociales se publicaron versiones que anunciaban para la noche de este jueves otra manifestación en Studio City, además de rumores sobre otras concentraciones para protestar por la invasión a Ucrania.

Líderes del sur de California condenan invasión

Líderes del sur de California condenaron las acciones militares rusas y pidieron las sanciones más severas posibles.

La representante Katie Porter dijo que la invasión rusa es “un momento oscuro para el pueblo de Ucrania y para nuestra paz y seguridad mundial”.

“Estados Unidos debe mantenerse firme contra el autoritarismo ruso y la agresión no provocada. Junto con socios y aliados, debemos apoyar a Ucrania, responsabilizar a Rusia y estar preparados para brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan”, dijo Porter en un comunicado.

It is a dark time, for the people of Ukraine and for our global peace and security. The United States must stand steadfast against Russian authoritarianism and unprovoked aggression. — Rep. Katie Porter (@RepKatiePorter) February 24, 2022

“(Es) un ataque a la idea de que los países son libres de elegir su propio destino, un ataque al orden basado en reglas que ha mantenido la paz mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo más crítico, un ataque a la democracia misma”, expresó el representante demócrata de Burbank Adam Schiff.

El representante demócrata pidió aplicar las más severas sanciones a Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania, como a sus bancos y mercados financieros. Putin’s invasion of Ukraine is more than just a brutal act of war.



It’s an attack on the idea that countries are free to choose their own destiny.



An attack on the rules-based order that has kept world peace since WWII.



And, most critically, an attack on democracy itself.— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 24, 2022

La senadora demócrata por California Dianne Feinstein dijo que la invasión rusa es un ataque no provocado y sin justificación, y que corresponde a todas las naciones garantizar que Putin y su gobierno enfrenten graves consecuencias. Russia’s invasion of Ukraine is an unprovoked attack with no justification, and it is incumbent on all nations to ensure that Putin and his government are met with severe consequences. Putin must understand that such aggression will not stand. pic.twitter.com/Fi3ySNJ3g6— Senator Dianne Feinstein (@SenFeinstein) February 24, 2022

“Estados Unidos está hombro con hombro con nuestros aliados de la OTAN contra cualquier nueva beligerancia rusa. La alianza es fuerte y unida. Y el gobierno de los Estados Unidos ha hecho un excelente trabajo recopilando y diseminando inteligencia sobre los planes rusos para dejar en claro que Rusia tuvo la intención de esta invasión todo el tiempo y fabricó pretextos para lanzarla. Confío en que la comunidad de inteligencia continuará con este trabajo fundamental”, expresó Feinstein.

Te puede interesar:

· ONU alista ayuda humanitaria para la población de Ucrania: “La protección de civiles es la prioridad”

· La crisis entre Rusia y Ucrania podría aumentar aún más los precios de estos alimentos en EE.UU.

· Tips para ahorrar gasolina: qué hacer ante una subida de precios tras la “operación militar” de Rusia en Ucrania