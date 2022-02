Rusia y Ucrania: el presidente Zelensky rompe lazos diplomáticos con Moscú y ofrece armas a “cualquiera que quiera defender” el país

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este jueves que su país decidió romper las relaciones diplomáticas con Rusia.

“Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad, piensen lo que piensen en Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su propia tierra según su voluntad es el valor más alto”, dijo Zelensky en una conferencia de prensa.

El anuncio vino horas después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, lanzara una “operación militar especial” en la región del Donbás, en el este de Ucrania, donde se encuentran los dos territorios rebeldes prorrusos de Donetsk y Luhansk.

Zelenski también declaró que el Gobierno ucraniano levantará las sanciones a “todos los ciudadanos de Ucrania” dispuestos a defender a su país “con las armas en las manos”, uniéndose a las Unidades de Defensa Territorial.

De esta manera, ofreció armas a “cualquiera que quiera defender el país”. El mensaje lo reiteró a través de su cuenta de Twitter.

We will give weapons to anyone who wants to defend the country. Be ready to support Ukraine in the squares of our cities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022