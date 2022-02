Ucrania bajo ataque de Rusia: Zelensky declara ley marcial

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que estaba imponiendo la ley marcial en todo el país después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara una operación militar contra el este de Ucrania.

El presidente de Ucrania dijo que Rusia estaba atacando instalaciones militares de Ucrania. Zelensky urgió a los ucranianos a mantenerse en casa y no dejarse llevar por el pánico, según The Associated Press (AP).

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy has declared martial law, urging citizens not to panic as Russia launched military strikes https://t.co/06Pic0nfd2 pic.twitter.com/nHwoN0pNVh — TIME (@TIME) February 24, 2022

Los residentes de Kiev, la capital de Ucrania, se refugiaron dentro de la estación de metro Tarasa Shevchenka, que sirve como refugio antiaéreo, después de que sonaron las sirenas antiaéreas el jueves por la mañana.

Ukraine 🇺🇦 Kiev War Shelter 07:26 Am pic.twitter.com/JhbgoytVd3 — MAXX OLİVER (@maxxoliverny) February 24, 2022

El ejército ruso dijo que ha atacado bases aéreas ucranianas y otros activos militares, pero no ha atacado áreas pobladas, según AP.

BREAKING: Air raid sirens wail across Ukraine's capital pic.twitter.com/jclNZ5h7kx — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Los reporteros de varios medios de EE.UU. en la capital central de Kiev y en la ciudad nororiental de Kharkiv informaron haber escuchado fuertes explosiones o golpes a los pocos minutos del anuncio de Putin.

Se informaron explosiones en ciudades de Ucrania el jueves por la mañana temprano, lo que indica que había comenzado una invasión rusa a gran escala.

Ammo depot hit in Sumy, eastern Ukraine, reports say pic.twitter.com/igfc62AqpZ — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

Rusia lanzó misiles balísticos y de crucero en aeródromos y cuarteles militares cerca de Kiev, la capital del país y en el sur, las tropas rusas desembarcaron en Odessa, según funcionarios ucranianos que cita The New York Times (NYT).

En el este de Ucrania, los misiles rusos alcanzaron objetivos en Kharkiv y Dnipro, según funcionarios ucranianos, y se informaron fuertes explosiones en Kramatorsk.

Explosions rang out before dawn Thursday in Ukraine's capital Kyiv and several cities near the frontline and along the country's coast.



Here’s what we know so far about Russia's military operation in Ukraine: https://t.co/6r4Fo9mXjX pic.twitter.com/7o3fmnXpAg — TIME (@TIME) February 24, 2022

Los servicios de emergencia estatales de Ucrania dijeron que se lanzaron ataques contra 10 regiones ucranianas, principalmente en el este y sur del país. Varios aviones fueron alcanzados en los aeropuertos, según el comunicado.

Los separatistas respaldados por Rusia dicen que están atacando al ejército ucraniano a lo largo de toda la línea del frente en el este del país, “utilizando todas las armas a su disposición”, informan los medios rusos. Los separatistas dicen que han comenzado una operación para capturar todas las regiones ucranianas de Luhansk y Donetsk.

El servicio fronterizo estatal de Ucrania confirmó que las tropas rusas estacionadas en Bielorrusia, al norte de Ucrania, habían lanzado un ataque con el apoyo del ejército bielorruso.

BREAKING: Tanks seen rolling into Ukraine from Belarus pic.twitter.com/c3G7JaE5Vv — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Los ataques de Rusia contra Ucrania terminaron con las esperanzas de una solución diplomática que Estados Unidos y sus aliados habían intentado durante semanas.

El presidente Vladimir Putin dejó de lado la condena y las sanciones internacionales y advirtió a otros países que cualquier intento de interferir tendría “consecuencias que nunca han visto”.

Antes del anuncio de Putin, Zelensky dirigió un discurso a Rusia, pidiendo en ruso que se evitara una guerra.

El presidente de Ucrania también dijo que trató de llamar al líder ruso pero fue rechazado.

Rusia justificó este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU su decisión de intervenir en Ucrania por las supuestas “provocaciones” de Kiev y la situación de la población del Donbás y subrayó que no busca una “ocupación” del país vecino.

El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, recalcó que el objetivo de esta “operación especial” es “proteger a las personas que desde hace ocho años llevan sufriendo un genocidio por parte del régimen de Kiev” y “desmilitarizar” Ucrania.

Nebenzia habló durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad que se celebró mientras en Moscú el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciaba el inicio de la intervención militar.

El embajador de Ucrania ante la ONU se dirigió directamente a su homólogo ruso al concluir la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU: “No hay purgatorio para los criminales de guerra. Se van directo al infierno, Embajador.”

Ukraine’s U.N. ambassador directly addressed his Russian counterpart at conclusion of U.N. Security Council meeting: “There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, Ambassador.” https://t.co/iqOY0jHTUu pic.twitter.com/sybeINLSJj— ABC News (@ABC) February 24, 2022

El presidente Joe Biden prometió nuevas sanciones para castigar a Rusia por la agresión que la comunidad internacional había esperado durante semanas pero que no pudo evitar a través de la diplomacia.

Biden dijo en un comunicado: “El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano”.

El jefe de la OTAN calificó la acción de Rusia como una violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad de Europa y sus aliados atlánticos.

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió una alerta de seguridad a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania, advirtiéndoles que busquen protección y se preparen para refugiarse en el lugar, el Departamento de Estado dijo que el gobierno de EE.UU. no podrá evacuar a los ciudadanos de Ucrania y alentó a sus ciudadanos a permanecer alerta.

Ukraine: There are reports of Russian attacks on targets in a number of major Ukrainian cities, including Kyiv, Kharkiv, Odesa, Mariupol, and others. U.S. citizens are advised to shelter in place. For more actions to take, see: https://t.co/AWM9NEo9UB. pic.twitter.com/QyHQcAhl6y— Travel – State Dept (@TravelGov) February 24, 2022

El presidente Biden dijo en un comunicado que Zelensky habló con él y le pidió que hablara con los líderes del mundo sobre la agresión de Rusia a Ucrania.

Biden anunció que se reunirá el jueves con los líderes del G7 y aseguró: “nuestros aliados y socios impondrán severas sanciones a Rusia. Continuaremos brindando apoyo y asistencia a Ucrania y al pueblo ucraniano.” President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council.— President Biden (@POTUS) February 24, 2022 Tomorrow, I will be meeting with the Leaders of the G7, and the United States and our Allies and partners will be imposing severe sanctions on Russia.



We will continue to provide support and assistance to Ukraine and the Ukrainian people.— President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Te puede interesar:

– Ucrania informó que ya comenzó el ataque de Rusia: reportan explosiones en varias ciudades

– Joe Biden promete que el mundo “hará que Rusia rinda cuentas”

– Rusia inició el ataque sobre Ucrania tras un anuncio por televisión de Vladimir Putin