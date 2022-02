El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia por televisión una “operación militar” en Ucrania

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció esta noche una “operación militar” en Ucrania. En un inesperado mensaje por televisión , Putin llamó a los militares ucranianos a “deponer las armas”.

El anuncio de Putin llega solo un rato después de la última petición de paz del presidente de Ucrania.

Putin dijo que la operación apuntaría a la “desmilitarización y desnazificación de Ucrania”, refiriéndose a la afirmación del Kremlin de que el ejército de Ucrania amenaza a Rusia y que está dirigido por neonazis.

Explosions heard in the distance before sunrise in Kyiv, Ukraine.



LATEST: https://t.co/Hq3CVT4l2t pic.twitter.com/87ZNAV2uf5 — ABC News (@ABC) February 24, 2022

Putin emitió una advertencia: “Cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún, amenazar a nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y llegará a consecuencias nunca antes vistas en la historia”. Kharkiv, Ukraine.



Avanza la invasion de Putin. Hará algo contundente Occidente? Se quedará en diplomacia la OTAN?



pic.twitter.com/K2HkaSZxLj— Vanessa Vallejo (@vanessavallej0) February 24, 2022

El presidente Joe Biden dijo que se pondría en contacto con la OTAN para coordinar una respuesta. Biden ha enfatizado que Estados Unidos no enviará tropas estadounidenses a Ucrania.

“Las oraciones del mundo están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufre un ataque injustificado por parte de las fuerzas militares rusas. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano”, dijo Biden a través de Twitter. The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k— President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Se reportan al menos cuatro grandes explosiones en Kramatorsk.