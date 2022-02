Atacan con “misiles de crucero o balísticos” la capital de Ucrania, Rusia pretende rodear la ciudad

Kiev, la capital de Ucrania, fue atacada con misiles por Rusia antes del amanecer del viernes, según un asesor del gobierno ucraniano, mientras Rusia continuaba su asalto militar contra el país donde ya ha han muerto decenas de fuerzas ucranianas, según CNN.

“Continuaron los ataques en Kiev con misiles de crucero o balísticos”, dijo Anton Gerashchenko, asesor del jefe del Ministerio del Interior de Ucrania, a los periodistas a través de un mensaje de texto el viernes mientras la población de la ciudad se preparaba para más acciones militares rusas.

another angle of at what appears to be the same explosion. #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/M8QO0hVpua — WORLD WAR 3 – RUSSIA vs Ukraine #2022 (@WW32022) February 25, 2022

Un equipo de CNN en el terreno informó haber escuchado dos grandes explosiones en el centro de Kiev y una tercera explosión fuerte en la distancia. Las imágenes mostraban un bloque de apartamentos en llamas, pero la causa del incendio no está clara.

El viceministro del Interior de Ucrania atribuyó una explosión sobre Kiev a un sistema antimisiles ucraniano que derribó un misil ruso. CNN no ha podido verificar la evaluación.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, informó en su cuenta de Twitter que las pérdidas estimadas del enemigo a las 03:00 horas (hora local) del 25 de febrero eran: 7 aviones, 6 helicópteros, 30 tanques y que la pérdida de personal enemigo es de aproximadamente (por especificar) 800 personas.

El objetivo de Rusia: derrocar al gobierno de Ucrania

Apenas un día antes, las fuerzas rusas ingresaron por tierra, mar y aire, lo que provocó una avalancha de condenas y sanciones internacionales en medio de preguntas sobre las ambiciones más amplias del presidente ruso, Vladimir Putin, para el país y la capital, Kiev.

Las fuerzas rusas parecían estar rodeando la ciudad y listas para entrar, dijo a CNN el jueves el viceministro del interior de Ucrania. Los funcionarios del país creen que el plan de Rusia es derrocar al liderazgo ucraniano e instalar un gobierno prorruso.

Esos temores fueron compartidos con el secretario de Estado Anthony Blinken quien dijo el jueves que está “convencido” de que Moscú intentará derrocar al gobierno ucraniano.

Si eso sucede, Blinken dijo que cree que “Moscú ha desarrollado planes para infligir abusos generalizados contra los derechos humanos, y potencialmente peores, en el pueblo ucraniano”.

A 20 millas de Kiev

Los funcionarios de la administración de Biden dijeron que las fuerzas mecanizadas rusas que habían ingresado a Ucrania a través de Bielorrusia estaban a unas 20 millas de distancia de Kiev, dijeron fuentes a CNN.

Los funcionarios dijeron a los legisladores de la Cámara de Representantes de EE.UU. en una sesión informativa sobre Ucrania el jueves que otro elemento ruso había ingresado a Ucrania desde Rusia y que ambos se dirigían a Kiev con el objetivo de rodear la ciudad y potencialmente derrocar al gobierno ucraniano, según dos fuentes que estaban en la llamada con legisladores

Por ahora, el gobierno elegido democráticamente de Ucrania permanece intacto y el estado de emergencia debía comenzar el viernes.

“Los ucranianos son desafiantes. No están retrocediendo”. Don Lemon de CNN reaccionó así al audio de los soldados ucranianos que defendieron la Isla de las Serpientes en el Mar Negro de un buque de guerra ruso que se acercaba. Se informó que todos los soldados ucranianos murieron, según el presidente Zelensky. “Ukrainians are defiant. They aren’t backing down.” CNN’s @DonLemon reacts to audio of Ukrainian soldiers defending Snake Island in the Black Sea from an approaching Russian warship. All the Ukrainian soldiers are reported to have been killed, according to President Zelensky. pic.twitter.com/Mb3rOyZPWF— CNN (@CNN) February 25, 2022

El presidente ucraniano, Volodymr Zelensky, permanece en la capital, pero ha dicho que cree que “grupos enemigos de sabotaje” han entrado en esta ciudad y que él es su objetivo número uno. Su familia, dijo, es su segundo objetivo.

“Quieren destruir políticamente a Ucrania destruyendo al jefe de Estado”, dijo en un comunicado en video el jueves por la noche. Ukraine’s president, Volodymyr Zelensky, said that he remained in the country despite rumors that he had fled. “The enemy has marked me as target No. 1,” he said, “my family as target No. 2.”https://t.co/GVzgFZl5Fj pic.twitter.com/2aUvSZwILn— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022

Según cifras preliminares, 137 soldados ucranianos han muerto desde que comenzó la invasión rusa el jueves por la mañana y otros 316 soldados han resultado heridos, dijo Zelensky.

