De su divorcio con Juan Soler a una polémica en redes: las agridulces vivencias de Maki

La actriz Maki Moguilevsky está de manteles largos, pues este 25 de febrero celebra su cumpleaños número 48. Si bien su talento y belleza la han llevado a triunfar en la televisión y conocer el amor, la famosa también ha vivido momentos difíciles que la han marcado de por vida. ¡Aquí te hacemos un recuento!

Fue a finales del mes de noviembre en 2018 que la argentina y su esposo, el también actor Juan Soler, compartieron la noticia de su divorcio con el mundo entero, y como era de esperarse este desató una ola de especulaciones que dejaban a la actriz como “la mala del cuento”.

Dentro de las “teorías” sobre su separación predominaron están presuntos problemas económicos y hasta una supuesta infidelidad. No obstante, Maki salió a desmentir los rumores para compartir la verdadera causa detrás de su ruptura. Al respecto, informó que se trató de una crisis que sufrió al cumplir cuarenta años.

“Me casé a los 28, tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 tuve una hiper crisis de identidad, de sentir que me hacía falta vivir. Me divorcié porque estuve con esa crisis como a los 42 y eso me llevó a divorciarme”, contó Moguilevsky durante su entrevista en el programa “Netas Divinas”.

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que el nombre de Maki Moguilevsky encabeza los titulares por una “polémica”, pues recientemente la conductora fue el blanco de críticas por un comentario que los internautas calificaron como transfóbico.

Todo ocurrió durante una transmisión del programa ‘Cuéntamelo ya’, al que la argentina se sumó como parte del elenco de presentadoras y en el que Roberto Romano apareció como invitado especial. View this post on Instagram A post shared by MaKy®️ (@maky_moguilevsky)

Todo era miel sobre hojuelas, hasta que una dinámica puso en jaque a la conductora. En una dinámica para el actor Maki puso sobre la mesa presuntas situaciones “feas” para saber cómo reaccionaría el actor ante ellas.

“Por fin nos entregamos tú y yo al amor y entre toda la pasión te digo: ‘Oye, antes de ser Lucía era Luciano'”, dice la famosa. “Es muy difícil. Hoy en día es muy difícil darse cuenta. Yo a veces veo y digo: ‘Qué guapa mujer'”, agregó Maki, desatando la ira de miles de personas a través de internet. Acá, viendo este video y recordando qué hay leyes (por ejemplo en USA) que permiten el asesinato de la gente trans “si entras en pánico al darte cuenta”.



Culpan a la persona trans de la discriminación de la persona violenta https://t.co/MgzjmjDElJpic.twitter.com/OMpR9C6KFZ— Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) January 20, 2022

