Enroll LA dedicada a ayudar para que las comunidades de bajos recursos reciban la ayuda necesaria en alimentación y dinero

Esta semana se lanzó la campaña “Enroll LA” que tiene como objetivo informar a las comunidades más necesitadas acerca de beneficios temporales, ya sean nuevos y/o expandidos o públicos y fiscales, como el programa de alimentos CalFresh y los créditos tributarios que están disponibles para las familias.



Los representantes de varias organizaciones del condado de Los Ángeles se reunieron de manera virtual esta semana para anunciar el lanzamiento de esta iniciativa que estará disponible en persona y en línea.



La campaña Enroll LA tiene entre sus metas crear más conciencia acerca de los servicios en sus comunidades y las organizaciones participantes que pueden ayudar a las familias para ver si califican para ayudas, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario federal de California (Cal EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC).



Algunos de estos créditos están incluso disponibles para los inmigrantes que tienen un Número de Identificación Individual de Contribuyente (ITIN), explicó Rosemary Veniegas, oficial sénior de programas de la California Community Foundation (CCF), la cual está supervisando la iniciativa.



Por muchos años, CCF ha trabajado en el condado de Los Ángeles para fortalecer a las comunidades menos representadas compartiendo oportunidades con los residentes que necesitan apoyo económico, alimenticio, de vivienda y/o con su estatus migratorio, entre otros.



Veniegas agregó que estos beneficios ayudan a reducir la carga económica del hogar.



“Todos tenemos esta carga del costo de pagar los impuestos, pero ciertamente también queremos obtener algo de alivio para familias con niños que están luchando durante este período de la pandemia”, agregó.

Ayudar a quienes carecen de tecnología

Para organizaciones como Central City Neighborhood Partners (CCNP), esta colaboración es vital ya que podrán continuar apoyando a las personas que no tienen acceso a internet o no saben usar una computadora.



Margarita Álvarez, directora ejecutiva de CCNP, contó que la pandemia por el covid-19 causó que muchas entidades comenzaran a realizar servicios híbridos. Sin embargo, no fue el caso de CCNP ya que ellos se enfocaron principalmente en las familias que no están actualizadas de manera digital.



“Mucha de la ayuda que estaba llegando era que tenías que hacer la solicitud en Internet o tenías que hacerlo en tu teléfono celular mediante una aplicación. Entonces sabíamos que nuestras familias no iban a poder hacer nada de eso”, explicó.



Contó que el año pasado mientras que muchos sitios de voluntarios para preparar los impuestos (VITA) cerraban sus servicios en persona, CCNP los aumentó.



Explicó que diversas personas se sentían más cómodas viendo cara a cara a quienes los estaban ayudando ya sea con los impuestos o con cualquier otro recurso disponible.



“Tuvimos un equipo que los ayudó a solicitar el estímulo [económico], les crearon correos electrónicos y ofrecieron la ayuda para garantizar que nuestra comunidad pudiera acceder a esos servicios”, dijo Álvarez.



“Muchos otros ni siquiera pudieron acceder a ningún beneficio debido a la falta de conocimiento con el internet o acceso a esos servicios”.



Sandra Bonneville, gerente del programa de empoderamiento financiero de CCNP, dijo que ha podido ver el cambio que la ayuda económica y otros recursos pueden hacer en las familias.



“Una de nuestras familias este año va a recibir $23,000 debido a la variedad de impuestos y créditos para los que califican, que incluyen los créditos tributarios por hijos, así como los créditos EITC, el Cal EITC y el Crédito Tributario por Hijos Jóvenes, que es increíble, porque se les está devolviendo dinero que luego gastarán en nuestras comunidades”, expresó.



También contó la experiencia que tuvo con una pareja de mayor edad y quienes reciben principalmente sus ingresos de los beneficios del Seguro Social. Dijo que el esposo solo pudo trabajar un par de meses durante el año. En total, sus ingresos fueron de aproximadamente $15,000.



En CCNP les ayudaron a hacer sus impuestos libres de costo, mediante el programa VITA, y se ahorraron los $100 o $150 que les hubieran cobrado en otro lugar.



“Completaron sus declaraciones de impuestos y ahora recibirán un reembolso de más de $2,000 que les corresponde en este momento”, dijo Bonneville.



Lo más beneficioso para esta pareja es que ahí mismo se enteraron que pueden recibir asistencia con su nueva solicitud o su renovación anual para beneficios de CalFresh y podrían ser parte del programa de seguridad alimentaria para que vayan todas las semanas por una despensa, pudiendo ahorrar a veces $40 o $50 en comestibles.



Adicionalmente, el esposo dijo que se quiere hacer ciudadano estadounidense y es algo con lo que la organización también les ayudará.



Enroll LA está financiada por CCF e involucra a 18 organizaciones para brindar servicios de divulgación, inscripción y preparación de impuestos.

¿Dónde encontrarlos?

Para saber más acerca de estos servicios puedes llamar al 1(888) 624-4752 o visitar: enrollla.org