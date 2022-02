La app de Reddit, con cambios para que descubras más comunidades

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La aplicación de Reddit se reinventa con nuevas herramientas y funcionalidades que pretenden facilitar la navegación de sus usuarios al momento de intentar encontrar información dentro de su plataforma.

Esta es la primera oportunidad en más de 2 años que la aplicación de Reddit recibe cambios tan importantes. Uno de ellos es la adición de una nueva pestaña llamada “Descubrir” en la cual se muestran recomendaciones personalizadas, basadas en los gustos y contenidos que consume el usuario.

Asimismo, la nueva versión de la app cuenta con sistemas de navegación mejorados en los menús de “Comunidad” y “Perfil”. De esta manera los usuarios pueden manejar sus suscripciones y configurar su usuario más fácilmente.

Desde Reddit explicaron que los cambios implementados fueron desarrollados a partir de los comentarios de los propios usuarios los cuales pedían un mecanismo más sencillo para poder ver los temas que les interesaban.

Si bien la plataforma cuenta actualmente con una basta cantidad de contenido, publicado por los propios usuarios, que se encuentran agrupados en más de 100,000 comunidades, muchas de ellas no son de fácil acceso pues no cuentan con la suficiente exposición.

“Lo más importante que realmente estamos tratando de resolver aquí es que puede ser difícil encontrar subreddits y comunidades con las que los usuarios puedan desarrollar una conexión profunda”, explica el director de Producto para Contenido y Comunidades de Reddit, Jason Costa.

Agrega que en muchas ocasiones encontrar un subreddit puede resultar un proceso complejo que requiere tiempo y trabajo. Es por eso que deseaban simplificar todo este proceso, cosa que ahora es posible gracias a la pestaña “Descubrir”.

De acuerdo con lo se ha podido apreciar el nuevo botón de descubrir se ubicará en entre el botón de inicio (ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla) y el botón de “+” (situado en la parte media del menú).

Por las imágenes publicadas por Reddit se pudo conocer que el símbolo de la pestaña de “Descubrir” se asemejará a una brújula, algo que es recurrente en otro tipo de aplicaciones.

Cabe destacar que en el caso de nuevos usuarios, los cuales aún no siguen ningún tipo de contenido, esta pestaña les recomendará contenido genérico que es popular dentro de la plataforma. Una vez que su perfil refleje sus intereses, las recomendaciones se adaptarán a ellas y recibirá recomendaciones personalizadas.

No obstante, algo a destacar es que en esta sección no se mostrará ningún tipo de contenido o comunidades que se encuentren catalogadas como Not Safe For Work (NSFW) las cuales pueden contener información sensible y contenido pornográfico.

