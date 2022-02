La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. investiga a Elon Musk por venta de acciones de Tesla

Elon Musk y su hermano menor Kimbal Musk se enfrentan a una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), de acuerdo con información difundida por The Wall Street Journal (WSJ).

Una de las razones del porqué la SEC comenzó a indagar al fundador y líder de Tesla y a su hermano, tiene que ver con el hecho de que al parecer éstos violaron normas contra el uso de información privilegiada.

El WSJ reportó que las averiguaciones comenzaron desde el año pasado, luego de que Kimbal Musk vendió 88,500 acciones de Tesla valoradas en $108 millones de dólares.

La venta se realizó un día antes de que Elon Musk publicara en su cuenta de Twitter un sondeo a los usuarios de la red social para determinar si debía vender el 10% de su participación de Tesla, basándose únicamente en su opinión.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?