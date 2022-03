Acabó la agonía en Ucrania: futbolistas brasileños escaparon del horror de la guerra y llegaron a su país

El grupo de futbolistas brasileños que juegan en el fútbol Ucrania y se encontraban atrapados en medio de la invasión rusa, pudieron escapar por la frontera con Rumania junto a sus familias tras una semana agónica.

Este martes lograron llegar a su país las 46 personas, entre futbolistas y familiares de éstos, a Sao Paulo, Brasil, en un operativo que tardó dos días y en la que participaron la Cancillería brasileña en colaboración con los países fronterizos de Ucrania y algunos clubes de ese país.

Un grupo de 46 brasileños, que incluye a varios futbolistas, llegó a Sao Paulo tras ser evacuado de Ucrania en una operación en la que participaron la cancillería brasileña y algunos clubes, en medio de la invasión rusa. https://t.co/5iW4Ui4tFm pic.twitter.com/MKbw7tHg0G — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 1, 2022

Lágrimas y abrazos emotivos se pudieron observar en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo cuando familiares y cercanos recibieron a sus seres queridos que se encontraban atrapados en el horror de la guerra y desde hace casi una semana suplicaban porque los evacuaran de Ucrania.

El volante del Shakhtar Donetsk, ‘Pedrinho’, contó a los medios presente cómo se despedía a diario de sus padres en las videollamadas que se hacían, además de sentir la muerte cerca.

“Todo ha pasado ahora, lo que más quiero es estar con mi familia, con mis padres. Cada vez que hablaba con ellos siempre me despedía, porque no sabía si sería la última vez. Así que quiero llegar a casa, estar con mi hija” Pedrinho

Sobre la travesía por la que pasaron para poder escapar de Ucrania pasando por varias fronteras, el brasileño narró que sus familias los impulsaron a ser valientes. También agradeció al ente rector del fútbol en Europa, la UEFA, porque tuvo que ver en su salida de la frontera.

Mircea Lucescu visited the Shakhtar and Dynamo Kyiv foreign players in Bucharest today. Many already left for South America. #Ukraine pic.twitter.com/QFe90Am4Ky— Emanuel Roşu (@Emishor) February 28, 2022

“Era complicado, tenían muchos hijos y lo que nos motivaba era protegerlos. Tomamos un tren el último día. Hubo una alerta de que las cosas iban a empeorar mucho y que si no salíamos en cinco minutos no podríamos salir. Tomamos un tren, la UEFA nos ayudó con los autobuses, para que pudiéramos ir seguros”, explicó Pedrinho. EXCL: Romanian FA president awaiting the Shakhtar and Dynamo Kyiv players after they crossed the Romanian border.

42 people (players and their families). All safe and sound on their way to Bucharest right now.

The Romania NT bus picked them up. pic.twitter.com/Q1OdcG2aZ0— Emanuel Roşu (@Emishor) February 27, 2022

Durante su trayecto de vuelta a casa, otro jugador que le dio las gracias a la UEFA fue el delantero Junior Moraes, que destacó el papel jugado por Aleksander Ceferin, presidente de la organización. Shakhtar forward Junior Moraes: "UEFA president Ceferin was very helpful, I need to thank him. He was involved in everything, he helped us a lor. He kept texting me on Friday and Sarurday, he did everything possible to support". pic.twitter.com/GrSjHvHxZI— Emanuel Roşu (@Emishor) February 28, 2022

La dimensión del viaje que emprendieron huyendo de Ucrania también fue contado por otro futbolista del Shakhtar, Vinicius Tobias: “Después de 16 horas de viaje, acabamos de cruzar la frontera entre Ucrania y Moldavia. Ahora tenemos más de siete horas en autobús hasta Bucarest, desde donde vamos a viajar a Brasil”, dijo cuando aún estaban en el trayecto de huída.

El pasado sábado fue el último video que grabaron pidiendo a su Gobierno que los ayudara a salir de Ucrania, cuando las tropas rusas ya habían iniciado los ataques a la capital Kiev.

Encabezados por Marlon y Maycon, jugadores del Shakhtar Donetsk (equipo de una región ya tomada por Rusia), los futbolistas expusieron que tanto ellos como sus familiares se encuentran muy angustiados por la situación de conflicto en el país.

