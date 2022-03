Ni le dolió: David Faitelson aseguró que el tremendo golpe que le propinó Cuauhtémoc Blanco “fue una caricia”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

David Faitelson aún recuerda el clásico episodio en el que Cuauhtémoc Blanco le dio un golpe en los vestidores del Estadio Luis Pirata Fuente. Han pasado casi 19 años y aún siguen saliendo detalles nuevos a la luz, como el que el propio comunicador rememoró en el adelanto del episodio que saldrá el miércoles próximo del podcast Un round más, conducido por los exboxeadores Marco Antonio Barrera y Erik “El Terrible” Morales.

En el clip que se lanzó, el ahora periodista de ESPN, recuerda lo que sucedió en aquel momento de marzo del 2003, al final del encuentro entre América y Veracruz, donde el jugador lo espero en al vestidor y lo sorprendió dándole un golpe en la cara desde una ventana.

“Damián Grosso bajó rapidísimo al vestidor a cambiarse los tachones porque tenía miedo de resbalarse, porque iba a ir a la zona de los vestidores, al pasillo, para ahí hacerle frente a Cuauhtémoc. Le digo (al camarógrafo) síguete a Grosso, va a haber golpes’. Se puso los tenis, Cuauhtémoc había entrado al vestidor, cuando de repente siento el golpe“, explicó

8/3/2003 América ganó 0-2 en Veracruz. El duelo terminó en bronca, aunque el golpe que quedó para la posteridad fue de Cuauhtémoc Blanco a David Faitelson. Javier Pérez Teuffer añadió leña al fuego y las huestes de TV Azteca enardecieron. El golpe más recordado en todo Twitter pic.twitter.com/uQLSXt7dJD — Eme (@jemavr) March 8, 2018

Sin embargo, Faitelson minimizó la potencia del golpe del “Cuau” y aseguró que “fue una caricia comparado con otros golpes que he recibido” y puso como ejemplo los que le propinó Julio César Chavez, debido a que solía criticar a la gente de su entorno.

“Me acuerdo que cuando llegaba a recibirlo al aeropuerto, yo traía aquella historia de los 80 de que Ángel Gutiérrez, un hombre de dudosa calidad o capacidad, estaba detrás de la carrera de Chávez, y Julio me comentaba ‘ven para acá, no digas eso, no te metas en problemas‘, y yo respondía ‘es que es una realidad, ¿qué tiene que hacer un tipo así en tu esquina?’. Llegaba y me gritaba ‘¡ya cállate gordito!‘ y me metía unos derechazos al estómago, unos ganchos, y le decía ‘oye, me sacaste el aire’. Mientras tanto me ponía todo rojo, recordó.

Finalmente, volviendo al tema del golpe del exjugador americanista, Faitelson explicó que la molestia de Blanco contra TV Azteca, televisora para la que él trabajaba en aquel entonces, no era solo contra los periodistas deportivos, aunque él fue quien tuvo que pagar “los platos rotos”.

“Le pegaban mucho a nivel de ‘Ventaneando’, de la farándula, pero creo que a veces no lo entendía. Daba a entender que lo que decían Paty Chapoy o lo que decía Pedrito Sola también lo decíamos nosotros. Pero a mí qué me importaba lo que hacía en sus noches, a qué vieja se llevaba”, concluyó el comentarista.

“Si no tomaba el riesgo de pararme cerca de la ventana de los vestidores del Luis Pirata Fuentes… hoy la gente no estaría recordando aquel put@zo que marcó la carrera de Faitelson”



El Divo Jorobado y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (Clausura 2003). pic.twitter.com/NkpYwpJyVe — Punko_01 (@01Punko) March 1, 2022

