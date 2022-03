“Dame chance”: Cuauhtémoc Blanco le manda mensaje a Emilio Azcárraga, ¡quiere dirigir al América!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuauhtémoc Blanco hoy es gobernador del estado de Morelos, en México; pero hace algunos años era la figura del Club América, equipo al que le dedicó los mejores años de su vida como futbolista, razón por la cual aún los lleva en el corazón y le duele ver la situación por la que están pasando, en la que atraviesan un mal momento futbolístico, porque están sumidos en el fondo de la tabla, compartiendo el último lugar con Santos Laguna, después de sumar solo 5 puntos de 21 disputados.

Es por esto que Cuauhtémoc Blanco levantó la mano para dirigir al equipo de sus amores, o de jugar unos minutos para demostrarle a los jugadores cómo se defendía la camiseta azulcrema antes, todo con la intención de aportar su granito de arena para sacar de la crisis a las Águilas.

“No veo un equipo con ganas de salir adelante, de sacar el carácter, de lo que teníamos antes: pantalones, coraje, el orgullo, la fuerza, y hoy les digo ‘denme chance de jugar 20 minutos y van a ver’”, expresó un poco en tono de broma, ya que sabe que sería complicado hacer a un lado sus labores políticas para retomar las deportivas.

El América del “piojo” López, Kleber y Cuauhtémoc Blanco destrozando la liga. pic.twitter.com/5zAgdnv8tN — ⭐️ ᗩGᑌIᒪᑌᑕᕼO ⭐️ (@Aguilucho__) January 8, 2021

Sin embargo, en la charla que tuvo con André Marín para Fox Sports demostró verdadero interés en ayudar a su equipo, ya sea desde el banquillo o adentro de la cancha, y dijo que estaría dispuesto a prepararse durante un mes para jugar al menos 15 minutos e intentar cambiarle la cara al equipo.

“Aunque sea 15 minutos que me den chance, que me den un mes para prepararme y me pongo las pilas a mis 49 años. Creo que les falta un poco más de carácter, no sé que pasa en el vestidor. Cuando uno está en el vestidor te das cuenta de muchas cosas, a lo mejor hay grupos, entonces uno no sabe. Siempre voy a ser americanista, les deseo buena suerte, porque luego si hablas mal te crucifican, pus es la realidad que estoy viendo, como exfutbolista y ahora como aficionado del América. Claro que me duele”, acotó.

"DENME CHANCE DE JUGAR 20 MINUTOS Y VAS A VER" #LUP10Años | Cuauhtémoc Blanco y la crisis del América con Solari @andremarinpuig, @GusMenFox, @guzmanjuegue, @RafaMLOficial & @FABIANESTAY10 pic.twitter.com/XrhNGwfiNl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 1, 2022

Poco más adelante en la entrevista, el gobernador reveló su interés por tomar el timón azulcrema, cuando André Marín le preguntó qué le diría al dueño del América, Emilio Azcárraga Jean si se lo encontrara en un restaurante.

“Que me diera chance de dirigir. Dame Chance”, expresó; luego contó que entre ellos hay confianza, ya que se llevan muy bien y adelantó que seguramente está muy preocupado: “Quedamos de jugar una cascarita, tenemos una gran relación con él, es un gran tipo, pero él debe estar preocupado por lo que le está pasando al América, ya que nunca había sucedido. Hay varios factores, también no se sabe si es el presidente o el director deportivo. Se ha perdido la identidad del americanismo ahí dentro”, concluyó.

