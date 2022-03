Tiroteo en iglesia de Sacramento deja cinco personas muertas, entre ellas tres menores; el agresor se suicidó

Cinco personas murieron la tarde del lunes en un tiroteo al interior de una iglesia en la localidad de Arden-Arcade, del condado de Sacramento.

El autor de la masacre, un hombre de 39 años, mató a sus tres hijas de 9, 10 y 13 años, antes de quitarse la vida con la misma arma, informó la oficina del sheriff del condado de Sacramento.

La cuarta víctima es un miembro de la iglesia que acompañaba a la familia dentro del templo. Aún no se determina si había algún tipo de relación personal entre el asesino y esta persona.

Por su parte, la madre de las niñas está viva y colabora con la Policía, a la que informó de que había presentado una orden de alejamiento contra el padre.

