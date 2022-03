“Gracias Elon Musk”: terminales de Internet por satélite Starlink de SpaceX llegan a Ucrania

Ucrania recibió terminales de Internet por satélite Starlink donados por SpaceX para ayudar a mantener al asediado país conectado con el mundo exterior mientras Rusia intensifica su invasión.

“Starlink – aquí. Gracias, @elonmusk”, tuiteó el viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, días después de pedir ayuda al multimillonario director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk. El tuit de Fedorov incluía una foto de la parte trasera de un camión de aspecto militar, cargado de terminales.

Previamente, Federov tuiteó una crítica a Musk por no hacer lo suficiente para ayudar a proporcionar Internet a Ucrania durante una invasión de Rusia el sábado, lo que llevó al multimillonario a comprometerse a enviar terminales Starlink al país asediado.

“¡@ElonMusk, mientras tú intentas colonizar Marte, Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras tus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Te pedimos que proporciones a Ucrania estaciones Starlink y que te dirijas a los rusos cuerdos para que se pongan de pie”, dijo Fedorov.

Musk se apresuró a responder, afirmando que SpaceX había activado su servicio de Internet Starlink en Ucrania y que estaba enviando más tecnología Starlink al país. “El servicio Starlink ya está activo en Ucrania. Más terminales en camino”, escribió Musk en Twitter.

Los detalles de la ayuda Musk y de cómo llegaron los terminales, en medio de la invasión rusa, siguen en secreto. Además, no está claro con qué rapidez los terminales de banda ancha Starlink prometidos estarán en funcionamiento dentro de Ucrania.

“Me gustaría poder decir más”, dijo Musk a SpaceNews. “Pero, sí, estaba pensando lo mismo. Es extraño que SpaceX pueda hacer esto”, agregó.

Musk está cumpliendo su promesa en más de un sentido. No solo ha llegado la tecnología a Ucrania, sino que ya hay informes que demuestran que está en funcionamiento.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022