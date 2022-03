Los expertos reconocen que el Slugging es un truco para el cuidado de la piel de moda que es realmente bueno (para la mayoría)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Quizá, parecerse a un caracol no es un indicador tradicional de belleza; sin embargo, dentro de la obsesión por el cuidado de la piel en la actualidad, ir a la cama con una piel tan brillosa como la de un molusco viscoso es un testimonio de la atención que muchas personas están prestando a la salud y la hidratación de su piel.

“Slugging” es un término de “K-Beauty”, la abreviatura de belleza coreana en inglés, para untar abundantemente el rostro todas las noches con Vaselina u otro producto a base de gel de petróleo, como Aquaphor. Es el paso de cuidado de la piel nocturno que, idealmente, conduce a otro término de K-Beauty, “piel de porcelana”, en el que la piel es tan luminosa y clara, que parece porcelana.

A pesar de su terminología desconcertante, los expertos dicen que el “slugging” puede ser una excelente manera de finalizar tu régimen nocturno de cuidado de la piel. Y aunque es posible que no termines con una piel que luzca como una taza de porcelana recién limpiada con Windex, tiene muchos otros beneficios.

Una muy breve historia del Slugging

La Vaselina y otros productos de gel de petróleo (también llamados “petrolatos”) se han utilizado en el cuidado de la piel durante más de un siglo. “En dermatología lo hemos estado recomendando durante mucho tiempo, pero, recientemente se ha popularizado, diría que gracias a TikTok”, dice Christina Boull, profesora asistente de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. Cuando un químico estadounidense llamado Robert Augustus Chesebrough vio cómo los trabajadores petroleros se cubrían las quemaduras y otras heridas con el gel de color neutro, aprovechó su ingenio y creó la Vaselina en 1872. La Vaselina y otros productos del gel de petróleo se hicieron populares en las décadas siguientes porque eran baratos, fáciles de fabricar y de utilizar.

¿Por qué deberías usarlo?

Stacey Sheridan, una reportera en Chicago, dice que ha usado la Vaselina (disponible en Walgreens) en su rostro desde que estaba en la secundaria. “Estaba viendo el programa “America’s Next Top Model” y Tyra Banks dijo que su mamá se la aplicaba todas las noches y que no tenía arrugas”, dijo. “Pero ahora que vivo en Chicago, con sus inviernos implacables, me he dado cuenta de que funciona para mantener hidratado mi pobre rostro, maltratado por la poca humedad y los vientos fríos”.

El petrolato es lo que se conoce como un “oclusivo”. Esto significa que se coloca sobre la piel y no permite que nada entre ni salga. Entonces, si tienes una piel muy seca, o vives en un ambiente seco, la Vaselina u otro producto de gel de petróleo como Aquaphor (disponible en Amazon) o el ungüento curativo Cerave (disponible en Walmart) puede ayudar con la hidratación de tu piel y protegerla de la resequedad ambiental.

“El petrolato ayuda a restaurar la función de barrera de la piel, y también ayuda con la piel seca, más que todo previniendo la pérdida de agua que se evapora a través de la epidermis” dice Boull. En otras palabras, actúa un poco como una capa sobre la piel, evitando que la humedad de su interior se evapore, y que todas las cosas malas del aire entren y causen daño. “No es que la Vaselina sirva como hidratante penetrando las capas de la piel; más bien evita que la piel pierda su humedad natural”. Y Tyra Banks tenía razón sobre la Vaselina para las arrugas: También es excelente para la piel envejecida, dice Boull. Mantener el rostro bien hidratado puede hacer que las líneas finas y las arrugas sean menos visibles, debido a que estas son más evidentes en la piel seca que en la piel hidratada.

El petrolato también puede ser muy curativo, esto lo sabían claramente esos trabajadores petroleros cuando se lo aplicaban sobre la piel lastimada. Rebecca Rosenberg, directora de estrategia de contenido en Washington, D.C., dice que su madre siempre la tenía a mano para tratar los labios agrietados. Pero, no fue hasta la adolescencia cuando ella se convirtió en una verdadera devota. “A medida que entré en mi adolescencia y empecé a tratarme el acné, mi piel se volvió horriblemente seca, enrojecida e irritada”, dice. Cuando se quejaba con su madre por el estado de su piel, ella “sacaba la vaselina”. “No curó el enrojecimiento, pero siempre ayudó con la resequedad”.

Piel seca, dañada, irritada, envejecida: todos excelentes casos para usar el tratamiento mágico que es ese bote de gel de petróleo, aplicada generosamente en la cara en el día y la noche.

¿ El gel de petróleo obstruirá los poros?

Crecí convencida de que cualquier humectante que no estuviera etiquetado como “sin aceite” obstruiría mis poros; afortunadamente, si la tendencia de Slugging en TikTok es un indicador, los jóvenes de estos días no temen un poco de humedad en su rutina del cuidado de la piel.

¡Y no deberían hacerlo! “Durante mucho tiempo se pensó que la vaselina era comedogénica, es decir, que provoca que la piel se obstruya”, dice Michelle Wong, química cosmética y educadora científica con sede en Sydney, Australia. “Esto se basó en algunos estudios en orejas de conejo, donde los científicos les aplicaron petrolato y contaron los poros obstruidos”. Pero, el estudio fue defectuoso, dice ella: Las orejas de los conejos son más sensibles que la piel humana, y tienen poros más grandes que a los investigadores les parecieron obstruidos. Pero el daño estaba hecho. “Esto finalmente se corrigió a mediados de los años 90, cuando se probó el petrolato en la piel humana y se descubrió que no obstruía los poros. Pero, para entonces, ya estaba establecida la reputación de que el petrolato obstruía los poros”.

Hay situaciones particulares en las cuales la fuerte oclusión de los productos de gel de petróleo puede hacer más mal que bien. Si estás usando otros productos para el cuidado de la piel “activos” especialmente fuertes antes de tu humectante (por ejemplo, un retinoide), el petrolato puede “sellarlo”, lo que en teoría suena como una buena idea, pero para las personas con piel sensible, el mayor contacto entre la piel y el ingrediente activo puede causar irritación. Esta irritación, dice Wong, puede causar que salgan granos o manchas. “Entonces, de manera indirecta, el petrolato puede terminar obstruyendo los poros en algunas ocasiones, incluso si no es comedogénica por sí sola”, dice ella.

Definitivamente tampoco querrás aplicártela si tienes alguna infección en la piel, dice Boull. “Si tienes impétigo, otras infecciones bacterianas o fúngicas de la piel, esos serían momentos en los que querrías evitar el petrolato, solo hasta que se trate esa infección”, dice ella. Le pregunté si eso significaba que no debería aplicarlo sobre la irritación causada por la hiedra venenosa que, por alguna razón, la tengo todos los veranos. “Ciertamente no haría mucho bien, pero tampoco haría daño”, dice, siempre que te hayas limpiado la piel a fondo antes de la aplicación. En esa situación, dice, que probablemente deberías usar un esteroide tópico para obtener mejores resultados.

Otros usos del gel de petróleo

Las personas con eczema pueden encontrar un alivio particular si agregan gel de petróleo a su régimen. “El eczema es la principal enfermedad de la piel que solemos tratar con vaselina”, dice Boull. Los padres lo usan comúnmente en sus bebés para tratar la piel seca y el eczema. “A los bebés se les aplica de la cabeza a los pies, dos veces al día. Y esa es la mejor rutina”, dice ella. “Así que, creo que es un poco irónico que las mujeres adultas estén descubriendo esto recién ahora, cuando hemos estado aplicándolo en los bebés desde siempre”.

Como lo demuestra su uso original entre los trabajadores petroleros en el siglo XIX, el gel de petróleo es excelente para curar heridas y piel lesionada. La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda aplicar gel de petróleo en heridas menores como cortadas y raspaduras para facilitar la sanación y evitar que queden marcas.

La Academia Estadounidense de Dermatología lo recomienda para la dermatitis del pañal, si eso es un problema que te aqueja (o a tu bebé); para evitar las rozaduras, un padecimiento veraniego tristemente común para aquellos a los que les gusta estar activos en verano; y para rehidratar las uñas entre manicuras, un consejo que desearía desesperadamente haber conocido después de 6 meses de manicuras con polvo de inmersión que me dejaron las uñas tan delgadas y quebradizas que bien podrían no haber existido en absoluto.

¿El gel de petróleo es tóxico?

Algunos influencers y marcas de “belleza limpia” o “Clean Beauty” como se conoce en inglés, consideran que una categoría a evitar son los productos de petrolato. Este temor surgió porque el petrolato se deriva del petróleo crudo, lo que para ser justos, suena aterrador. Pero en la mayor parte del mundo, incluido Estados Unidos, el petrolato pasa por un proceso de refinación muy completo que, de hecho, lo convierte en uno de los productos más seguros que puedes usar en tu piel. “El petrolato de base cosmética es muy refinado y no cancerígeno. En realidad, la piel no lo absorbe”, dice Boull. “Es solo un tipo de molécula grande que se coloca sobre la superficie, cuyo uso no es peligroso”. La desventaja de que el gel de petróleo simplemente se aplique sobre la piel es, por supuesto, el factor de la viscosidad: si lo usas es posible que te veas un poco grasoso, especialmente si te pones una capa gruesa. Y debido a que no penetra la piel como lo hacen otros productos, no agrega nada a la piel que no esté ya allí. Simplemente sella las cosas buenas y mantiene las cosas malas afuera.

Su gran tamaño molecular es una de las razones por las que es excelente para las personas con piel sensible (siempre y cuando no usen activos para el cuidado de la piel potencialmente irritantes como los retinoides). “El petrolato no es alergénico y, por lo general, se tolera bien (aunque un poco desagradable)”, dice Adelaide Hebert, profesora de dermatología en la Escuela de Medicina McGovern en UTHealth Houston. Sin embargo, si tienes rosácea, el gel de petróleo puede causar enrojecimiento temporal en la piel debido a que atrapa el calor, dice Boull. El enrojecimiento se desvanecerá cuando se lave el petrolato, pero por esta razón, las personas con rosácea deberían evitar usarla durante el día.

¿Cómo se aplica?

¡Es fácil! Lávate la cara con un producto de limpieza suave y profunda, (Hebert recomienda uno que no haga espuma, ya que resecará menos que uno que se vuelve súper espumoso) y sécala, dejando que quede un poco de humedad en la cara. Luego aplica el gel de petróleo o un producto a base de petrolato como Aquaphor o Cerave Healing Ointment (ungüento curativo).

Podrías tener la tentación de optar por el aspecto completamente viscoso, pero según Boull, no es necesario. Ella dice, “Menos es más”. “No necesitas una capa gruesa para que el petrolato haga su trabajo”.

¿El Slugging arruinará tus sábanas?

Bueno, quizás. Algunas personas con las que hablé para este artículo, que han practicado esta técnica durante años, nunca notaron ninguna mancha en sus sábanas, pero otras personas mencionaron que este puede ser un problema. “De hecho, la Vaselina puede dejar manchas grasosas en la ropa de cama (o en cualquier prenda de vestir)”, dice Hebert.

Richard Handel, líder de proyectos de prueba en Consumer Reports, que es quien supervisa nuestras pruebas de lavado, dice que los productos grasosos como la Vaselina definitivamente pueden causar daños temporales a la ropa de cama. Recomienda colocar una toalla que se pueda echar a perder sobre la almohada para evitar que la funda se manche por completo. Pero si termina con una mancha, él tiene algunos métodos que puedes usar para eliminarla. “Primero, seca la mancha con una toalla de papel para eliminar el exceso de grasa. Luego usa bicarbonato de sodio o maicena para cubrir la mancha”, dice, y déjalo reposar durante una hora. Esto quitará la mancha de la tela. Después de una hora, frota el área con un cepillo de dientes y, si es necesario, repite el proceso. “Si todavía hay una mancha, puedes usar detergente para platos y agua tibia para eliminarla”. No solo la pongas a lavar, dice: la limpieza de manchas es fundamental para eliminar la marca, además, la grasa podría transferirse a otras prendas en la carga en la lavadora. Asegúrate completamente de que la mancha haya desaparecido de la tela antes de colocarla en la lavadora o secadora.

Aclaración: Este artículo, publicado originalmente el 9 de febrero de 2022, se actualizó para eliminar los consejos sobre el uso de gel de petróleo en la nariz, ya que algunos expertos dicen que esta práctica no es segura.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.