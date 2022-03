Kevin de León en campaña para alcalde de Los Ángeles: ‘Nadie tiene mi trayectoria’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El concejal Kevin de León, quien fuera el primer latino en más de 100 años en ser presidente del Senado de California, dijo que ninguno otro político tiene su trayectoria de logros en el servicio público, lo que lo convierte en el mejor candidato para la alcaldía de Los Ángeles.

“La pregunta es qué tipo de ciudad queremos para el futuro. ¿Una ciudad que sea solamente para los ricos y la clase élite?… o ¿queremos una ciudad para nuestra gente trabajadora e inmigrante, que es la maquinaria de la economía?… Sin los latinos, la ciudad de Los Ángeles no funciona”, dijo el concejal De León en entrevista con La Opinión.

De León es uno de los principales contendientes para la alcaldía de Los Ángeles. La elección primaria será el 7 de junio, y si logra colarse entre los primeros dos con mayor votación, pasará a la segunda ronda, la elección general del 8 de noviembre, donde los electores escogen al alcalde.

Un sondeo del Center for the Study of Los Ángeles de la Universidad Loyola Marymount, arrojó los resultados de una encuesta que colocan al concejal Kevin de León en un segundo lugar muy cercano a la congresista Karen Bass. En un tercer lugar muy abajo, queda el concejal Joe Buscaino, el cuarto lugar es para el fiscal de la ciudad Mike Feuer y el quinto lugar para el multimillonario Rick Caruso.

Entre los votantes registrados, Bass obtuvo el 16% de las preferencias contra 12% de De León; y entre los residentes en general, Bass consiguió el 13% contra 12% de De León.

El 40% de los votantes registrados permanecen indecisos.

Kevin De Léon fue el primer latino en ser Presidente del Senado en más de 100 años. (Araceli Martínez/La Opinión)

La diferencia con el resto de los candidatos es que asegura que él tiene la experiencia que se requiere para el momento de crisis que ha traído la pandemia de covid.

Y detalló que mantiene una súper diferencia con sus contrincantes.

“No existe un solo político en California, a nivel local y en el país que tenga mi récord de logros legislativos”.

Pero sobre todo dice que lo respaldan sus antecedentes como asambleísta, senador y presidente del Senado.

“Soy el autor de la ley Santuario, de la ley de energías renovables, del programa CalSavers para dar un plan de jubilación a nuestra gente que no lo tiene, y fui el negociador principal de la ley de licencias de manejo para los indocumentados que ha permitido que puedan manejar sin problemas en California”.

Y en los meses que lleva como concejal, su trabajo habla por sí solo.

“He construido más viviendas que cualquier otro político en el distrito 14 que es la zona cero de la indigencia en Los Ángeles. Compré dos hoteles. En El Sereno, había un campamento de personas desamparadas, y ya no vive uno solo. Creamos un pueblo de 226 pequeñas unidades para dar un techo a la población desamparada de esa área; y estamos a punto de cortar el listón en Eagle Rock para otro espacio de casitas para los sin hogar”.

Kevin de León es muy querido por los trabajadores de Los Ángeles. (Jacqueline García)

Menciona que el gran contraste con candidatos como la congresista Karen Bass, es que ella no tiene ni una sola victoria en el Congreso ni en la Asamblea.

“Rick Caruso es un multimillonario, hijo de un padre multimillonario. Yo soy el hijo menor de una madre soltera con solo tres años de escuela terminada. Soy una persona que sabe luchar, que sabe lo que es alquilar una casa, vivir en un sótano”.

Destacó que tiene el apoyo absoluto de conserjes, mexicanos, salvadoreños, camareras de origen latino, de los conductores de camiones de carga, y de los trabajadores agrícolas.

¿Cuál es el más grande reto de la campaña?

A corto plazo, el diario LA Times porque los socios del dueño apoyan a Karen Bass y a Rick Carusso. A los latinos no nos toman en cuenta. Nos ven como peones, nos quieren solo para lavar sus sábanas, toallas, recoger su basura. No nos ven capaces de gobernar una ciudad como Los Ángeles.

¿Cuál es la diferencia con el exalcalde Antonio Villarraigosa y el alcalde Eric Garcetti?

“Villaraigosa y yo no somos iguales. Él no domina el español. Sus asesores políticos no fueron latinos, y cuando tomó las riendas de la alcaldía, no nombró suficientes latinos en las posiciones políticas”.

Margie Estrada fue nombrada jefa de abogados del Comité Jurídico del Senado de California por Kevin de León, cuando era presidente del Senado. (foto suministrada)

En cambio, recordó que cuando él fue presidente del Senado, nombró a la primera latina como jefe de la Comisión Judicial del Senado de California, Margie Estrada.

“No me pueden comparar con Garcetti ni Villarraigosa. Yo no tengo miedo de ser latino, y como alcalde voy a nombrar a más jefes de departamentos y jefes de policía latinos”.

Ni tampoco quiere ser como Garcetti, a quien considera un alcalde de origen latino sin una agenda prolatina.

Trajo a la memoria que cuando fue presidente del Senado, le hicieron ver que se hablaba mucho de que estaba nombrando a muchos latinos en diferentes cargos.

“Le contesté a la persona que me lo dijo, tú dime que no son capaces para el puesto. ‘Esa no es la bronca’, me respondió. Ya sé cual es la bronca que no se apellidan Smith”, replicó.

El concejal aclaró que no apoya reducir fondos al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), pero reconoció el abuso policiaco y que los derechos de muchos angelinos han sido violados por las policías.

“Se requiere cambiar la cultura de la policía desde la Academia, y tenemos que reclutar a más latinos y hacer que sean más sensibles con la gente porque muchos de ellos son los más abusivos”.

Y admitió que el LAPD es mucho más diverso que el Congreso, que la Universidad de California, que el Partido Demócrata y muchas universidades.

Sobre el incremento del crimen y la violencia, dijo que su compromiso es contratar el número de policías que hoy hacen falta que son entre 600 y 500.

Kevin de León quiere ser el alcalde de los trabajadores./ foto: Aurelia Ventura.

De León reiteró que se ha postulado como candidato para la alcaldía de Los Ángeles por la gente trabajadora, los olvidados, subestimados y subvalorados.

“Durante la campaña, voy a ir a cada rincón de la Ciudad. No me importa el credo, el color y el estatus. Voy a luchar mayormente por mi gente trabajadora, por los inmigrantes y los que ya están naturalizados”.

Y dice que su sueño es hacer de Los Ángeles, una ciudad en la que los latinos dominen en todos los ámbitos.

Pero también apoyará a otros grupos, ya que tiene el respaldo de iraníes, armenios, coreanos, y un porcentaje de anglosajones.

Sobre el tema del desamparo, dijo que se requiere construir viviendas de bajos ingresos y una política pública que promueva apartamentos a bajo costo; y también construir dormitorios en los colegios comunitarios.

“Los ricos se hacen cada vez más ricos, y la clase media se achica”.