Al menos 10 lesionados y 100 damnificados tras la explosión y derrumbe de un edificio en Maryland

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Diez personas fueron trasladadas a hospitales, varias siguen desaparecidas y tres edificios han sido declarados inseguros después de la explosión, incendio y derrumbe de un edificio de apartamentos en Silver Springs, en el condado de Montgomery, Maryland, el jueves, según WTOP.

Las llamas consumieron un edificio en Friendly Garden Apartments en Lyttonsville Road alrededor de las 10:30 a. m. después de que un enorme estruendo alarmó a los residentes de toda el área, según NBC4 Washington.

WATCH LIVE: Chopper4 footage shows a massive amount of gray smoke billowing from an apartment complex in Silver Spring.



The fire is so powerful that Chopper4 reporter Brad Freitas said he could feel its heat through the helicopter's windows. https://t.co/Z5eGdpz5s4 pic.twitter.com/8cRZZc2m0p — NBC4 Washington (@nbcwashington) March 3, 2022

“Hay personas desaparecidas”, dijo el jefe de bomberos Scott Goldstein a las 3:15 p.m. No pudo decir cuántos, y enfatizó que no se sabe por qué no se encontraron, diciendo que simplemente pueden estar en el trabajo.

Goldstein agregó que tres de las personas trasladadas al hospital presentan lesiones graves.

Tres de los seis edificios del complejo de apartamentos fueron declarados inseguros y unos 100 residentes de esos edificios están desplazados, dijo Goldstein. El jefe dijo que esperaba poder permitir que los residentes de los otros tres edificios regresaran a sus hogares por la noche.

Aftermath of the explosion at the Friendly Garden Apartments in Silver Spring from Montgomery County Fire’s @mcfrsPIO @nbcwashington pic.twitter.com/3NzevFY8Ol — Michael Pegram🇺🇦 (@MichaelPNews) March 3, 2022

Durante la tarde, los bomberos seguían buscando activamente a cualquier persona que pudiera estar atrapada entre los escombros, pero se limitaron a ciertas áreas debido a problemas de seguridad. Los equipos trajeron maquinaria pesada y derribaron una pared independiente inestable para ayudar en la búsqueda.

Goldstein dijo que había “posibles indicios de alertas” por parte de los perros de búsqueda, que podrían indicar cuerpos o sobrevivientes.

My team and I are on the scene at Friendly Garden Apartments in Silver Spring. Please stay tuned for updates and pray for the tenants, families and first responders. pic.twitter.com/noZyXpay36 — Councilmember Tom Hucker (@CmHucker) March 3, 2022

Algunos testigos dijeron que olieron gas en el momento de la explosión. Goldstein dijo que el departamento de bomberos no había recibido ninguna llamada sobre problemas de gas o fugas de gas en el complejo de apartamentos desde el 1 de enero de 2021.

Las cuadrillas de trabajadores instalaron vallas de seguridad alrededor del perímetro y permanecerán durante la noche. El trabajo comenzará nuevamente el viernes por la mañana al amanecer, dijo el portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Montgomery, Pete Piringer.

Update (630p) Lyttonsville Rd, Silver Spring, @mcfrs crews will remain overnite, security fencing is being placed around the perimeter, three (3) buildings have been deemed unsafe to occupy (40 units & ~100 people), operations will begin in the morning around Sunrise (after 7a) https://t.co/caO6vxCT0e pic.twitter.com/1QIDTMDTzU— Pete Piringer (@mcfrsPIO) March 3, 2022

“Este va a ser un evento de varios días”, dijo Goldstein. “Nuestro enfoque es permanecer aquí hasta que todos sean contabilizados”, agregó.

El gobierno del condado de Montgomery informó que se habilitó una página de donaciones para ayudar a los residentes impactados por el incendio y la explosión en Silver Springs. A donation page has been set up to help the residents impacted by the fire and explosion that devastated the Friendly Garden Apartments in Silver Spring. This incident caused serious injuries and displaced residents. For how to donate ➡️ https://t.co/ol9HNENihV. pic.twitter.com/KaQBYz6NUp— Montgomery County MD (@MontgomeryCoMD) March 3, 2022

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo que su oficina ha estado en contacto con los funcionarios del condado de Montgomery y ofreció asistencia de los socorristas del estado.

La causa de la explosión aún está bajo investigación, pero las autoridades dijeron que creen que pudo haber sido una fuga de gas.

Te puede interesar:

– Fuerte incendio obligó evacuación de residentes de condominios Diamond Bar, al este de Los Ángeles

– Dramáticos momentos cuando un bombero de Los Ángeles cae por derrumbe de techo de un garaje incendiado en Sherman Oaks

– Recibirán $83 millones de dólares de indemnización afectados por derrumbe de torre en Miami-Dade