Romina, hija de Niurka Marcos, deja ver nuevamente sus estrías y celulitis sin mido a las críticas

Romina Marcos sigue imparable y luego de coronarse como campeona en el reality de baile del programa ‘Hoy’ ha vuelto a conquistar a sus fanáticos de redes sociales, con quienes compartió un video en el que habló del amor propio al mismo tiempo que muestra sin complejos cada parte de su cuerpo que algunos podrían ver con “defectos”.

La hija de la vedette cubana, Niurka Marcos, sigue demostrando que la verdadera belleza se lleva en el interior, por lo que volvió a compartir un poderoso mensaje de amor propio en el que imprimió su personalidad, pero también dio un toque de sensualidad.

Parada frente a la cámara y vistiendo un ajustado conjunto deportivo de leggins cortos y top color blanco, la hija de la polémica bailarina de origen cubano, habló nuevamente de la importancia de aceptar el cuerpo tal cual es, por lo que no dudó en mostrar las marcas de acné en su rostro y hasta la celulitis de su curvilínea silueta, para lo cual dio algunos giros para no dejar de mencionar los detalles.

“Tengo lonjitas, granos, celulitis, estrías, flacidez, pancita, pompis aguaditas y así soy perfecta“, se lee sobre el video mientras muestra cada parte de su cuerpo señalando las supuestas imperfecciones.

La respuesta que tuvo con la grabación de unos cuantos segundos nuevamente dejó claro que es una de las consentidas dentro de esta red social, pues ya cuenta con más de 500 mil reproducciones y cientos de mensajes en los que sus seguidores no solo admiraron su belleza, sino que también aplaudieron el valor de mostrarse tal cual es, siempre mostrando su propia personalidad por la que se ha convertido en todo un modelo a seguir.

Y aunque sus mensajes son claros y tienen un mismo objetivo, Romina Marcos no deja de divertirse y presumir su curvilínea silueta, tal como lo hizo días antes con otro video en el que apareció bailando con un top blanco que dejó ver que no lleva ropa interior, con el que cautivó aún más a cerca de 700 mil seguidores con los que cuenta al momento. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

