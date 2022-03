Las mejores cortadoras de césped y tractores de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Comprar una cortadora de césped nueva y potente es una inversión en la belleza exterior de tu propiedad. Y ya sea que vayas a invertir cientos o miles de dólares, querrás estar seguro de que tu máquina de cortar funcionará bien cada temporada.

En Consumer Reports, combinamos nuestras exclusivas y rigurosas pruebas de campo con las calificaciones de confiabilidad prevista que obtenemos de nuestras encuestas anuales a los miembros. A continuación, encontrarás una lista completa de las mejores y más confiables cortadoras de césped del mercado.

Dividimos las máquinas de cortar pasto probadas en tres categorías: cortadoras de césped manuales a batería, cortadoras de césped manuales a gasolina y cortadoras de césped tipo tractor (en su mayoría modelos a combustible).

Misha Kollontai, el ingeniero de pruebas de Consumer Reports que supervisa las pruebas de las cortadoras de pasto, dice que la elección del tipo de máquina debe hacerse teniendo en cuenta el tamaño de tu jardín. Por ejemplo, las cortadoras manuales a batería son una buena opción para jardines de alrededor de un cuarto de acre. “Tienden a ser más confiables a largo plazo y requieren menos mantenimiento”, destaca Kollontai. “ Una nueva máquina a batería por lo general puede cortar cerca de un cuarto de acre con una sola carga, y algunas alcanzan hasta medio acre”.

Si el terreno es de un cuarto y medio de acre, conviene usar una cortadora de césped manual a gasolina, explica Kollontai, a menos que no tengas problema en comprar baterías adicionales o usar las de otra herramienta.

Para jardines de más de medio acre, busca una cortadora de pasto con asiento o un tractor cortacésped. “Cuando quieras cortar el pasto de un espacio de más de medio acre, una cortadora manual te resultará ineficiente en cuanto al tiempo invertido”, dice Kollontai.

Cómo probamos las cortadoras de césped y los tractores en Consumer Reports

Para realizar las calificaciones y revisiones sobre los últimos modelos a principios de la primavera, nuestros evaluadores viajan a la Florida para realizar pruebas a finales del invierno, en terrenos que mantenemos durante todo el año. Allí plantamos 1,800 libras de semillas de pasto (principalmente centeno anual, apreciado por su denso crecimiento). Cortamos 500,000 pies cuadrados de césped de tres maneras diferentes: acolchado (dejando los restos de pasto en el suelo), descarga lateral y embolsado ( juntamos 3,000 libras de césped en total). Pasamos las máquinas por césped nivelado, pendientes y zanjas para tener una idea de todos y cada uno de los modelos. También revisamos las características de comodidad en cada máquina que evaluamos.

El Puntaje General de cada modelo en las calificaciones de cortadoras de césped de Consumer Reports incorpora todos esos datos de rendimiento junto con la confiabilidad prevista y las calificaciones de satisfacción del propietario de nuestras encuestas a los miembros. Para estas consultas, tenemos en cuenta los datos de más de 78,000 cortadoras de césped y tractores que los miembros compraron entre 2010 y 2020.

Si estás buscando una cortadora de pasto nueva, el primer paso que te recomendamos es leer nuestra Guía de compra de cortadoras de césped y tractores. Echa un vistazo a nuestras detalladas calificaciones de más de 120 cortadoras de césped y tractores.

Los miembros de Consumer Reports con acceso digital pueden seguir leyendo para conocer las calificaciones y reseñas de las nueve cortadoras de césped que lideran nuestra selección, incluidas las cortadoras de césped manuales autopropulsadas, los tractores de radio de giro cero, y las cortadoras de césped con motor trasero. Estas máquinas seleccionadas son enumeradas según el orden de clasificación dentro de cada categoría, y provienen de diferentes marcas, como Cub Cadet, Ego, Honda, Gravely, John Deere, Ryobi y Troy-Bilt.

Actualizaremos esta lista otra vez cuando terminemos de probar los nuevos modelos en la primavera de 2022. Por ahora, aquí están las mejores cortadoras de césped del mercado.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.