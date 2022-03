Eiza González y Salma Hayek demuestran su apoyo a Ucrania con tremendos atuendos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz mexicana Eiza González es una de las referentes mexicanas más importantes en Hollywood en la actualidad. Ahora no vamos a hablar sobre su éxito en el séptimo arte, sino en cómo se unió a buscar la paz en Ucrania. La también modelo y cantante decidió mostrar su apoyo por todos los que están sufriendo la invasión del ejército ruso.

González, oriunda de la Ciudad de México, decidió compartir una foto en redes sociales con un conjunto rosa, pero lo más importante no tenía que ver con el outfit que la hacía lucir espectacular, sino con el mensaje que acompañó la publicación, ya que pertenece a una marca de ropa ucraniana.

“Usando la marca ucraniana Daily sleeper para comenzar un poco de prensa de Amabulance the movie. Hermosas pequeñas marcas propias en toda Ucrania están realmente luchando. Así que fue realmente crucial para nosotros arrojar luz sobre ellos. ¡Gracias por el juego de purpurina de mis sueños! Perfecto para mi zoom en casa comfy chic. Vaya a su página para ver más formas en que podemos ayudar”, se puede leer en su mensaje.

Salma se suma al apoyo

Además de Eiza, la protagonista de “House of Gucci” se promulgó en favor de la paz al estilo de la moda. Salma apareció en el desfile de moda de Balenciaga con un atuendo dedicado a Ucrania, ya que contaba con los colores.

La vestimenta de Salma fue proporcionada por Demna, quien decidió colocar la prenda oversize con un bonito mensaje. El diseñador dedicó un bonito mensaje para los asistentes sobre la guerra. “La guerra en Ucrania desencadenó el dolor de un trauma que he cargado conmigo desde 1993, cuando lo mismo pasó en mi país y me volví un refugiado por siempre”, se puede leer como parte del mensaje. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Ahora solo queda esperar que más famosos se presenten en la búsqueda de la paz y con esto aportar un gramo de arena en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por ahora solo queda esperar a que a que los mandatarios puedan llegar a un acuerdo de paz y terminar la invasión.

