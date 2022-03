Maribel Guardia revela que no toma agua debido a una extraña enfermedad que padece

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Maribel Guardia reveló que padece una extraña enfermedad que le impide tomar agua, por lo que ha tenido que modificar su estilo de vida para poder sobre llevar el padecimiento.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación al término de la función en la obra de teatro ‘El Tenorio Cómico’, la actriz y cantante de origen costarricense reveló que padece la misma enfermedad que Yuri, se trata de la disautonomía, la cual le ha impedido que lleve una vida normal.

“Sí, yo soy disautónoma de toda la vida y le hablé a Yuri, el dije: ‘¿Cómo es eso que te estás muriendo?, yo ahí la libro, pero no me ando muriendo‘. Entonces me explicó que la de ella es diferente porque mi disautonomía yo nací con ella”, dijo.

Maribel reveló que, a diferencia de Yuri, ella tiene problemas con la presión baja que le provoca el consumo del agua pues esta elimina el sodio de su cuerpo, situación que descubrió a la hora de hacer ejercicio.

“En mi caso, yo me di cuenta porque siempre que hacía ejercicio tomaba agua. Primero me sentía como contentona, como si estuviera medio drogada y luego al suelo perdí el conocimiento. Y cuando iba a los aerobics en aquella época todas a la izquierda y yo a la derecha, toda perdida. Hasta que me hicieron unos exámenes”, añadió.

La bailarina con nacionalidad mexicana explicó que dicha enfermedad provoca que los vasos dilatadores no oxigenen de manera correcta el cerebro, por lo que no puede beber agua y a su vez aumentar el consumo de sodio para mantenerse en equilibrio.

“Por eso no tomo agua, porque me lava todo el sodio del cuerpo, entonces tomo mucho refresco para deportistas. Si tomo agua me lava completamente y pierdo el conocimiento, pero tomando refresco para deportistas la libro. Yo puedo tomar mucha sal, aunque es mala para mucha gente, para mí es buena”, sentenció ante la cámara del programa ‘Ventaneando’.

Finalmente, Maribel confirmó que su enfermedad es más fácil de controlar a diferencia de la que comenzó a padecer la cantante Yuri luego de contagiarse de COVID-19.

“La de Yuri es peor, porque la mía me baja la presión y a Yuri se le sube la presión al cielo, entonces de la nada, hasta de estar acostada, se le puede subir la presión y eso sí es muy peligroso”, precisó.

