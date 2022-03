Dua Lipa presume su escultural figura modelando un enterizo negro de la firma Puma

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dua Lipa está aprovechando al máximo su éxito a nivel internacional; desde hace dos años la cantante es la imagen de la firma Puma, y ahora lució su escultural figura modelando un enterizo negro y zapatos deportivos en un espectacular comercial que compartió en sus redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La artista británica también publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la película “Argylle”, dirigida por Matthew Vaughn y que marca su debut como actriz. En ese filme de acción Dua comparte créditos con Henry Cavill, quien interpreta a un espía que sufre de amnesia. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

En el plan musical Dua Lipa ha causado sensación por su exitosa gira para promover su álbum Future nostalgia, pero en los últimos días también ha sido objeto de polémica a causa de dos acusaciones de plagio, pues tanto los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer como los integrantes del grupo Artikal Sound System argumentan que el tema “Levitating” tiene un gran parecido con las canciones “Wiggle and giggle all night” -interpretado por Cory Daye– y “Live your life”, respectivamente.

