La madre que entregó a su hijo por participar en los hechos violentos del Querétaro vs. Atlas rompió el silencio: “Estoy deshecha, pero aquí estoy”

Luego de que se diera a conocer la noticia de los últimos cuatro detenidos por su presunta participación en los disturbios suscitados en el Estadio Corregidora el pasado sábado 5 de marzo, destacó que a uno de ellos lo presentó su propia madre ante las autoridades.

Este miércoles la señora relató cómo convenció a su hijo para que le diera la cara a la justicia.

“Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba y los policías me dijeron que lo mejor era que si se comunicaba conmigo que lo entregara para bien de él y de nosotros. Llegó y platiqué con él, le dije ‘vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía’, no me dijo nada. Luego lo aceptó todo y me dijo que sí”, explicó en un video que grabó la fiscalía, donde invitó a que la gente que tenga datos que ayuden a encontrar a otros involucrados en los disturbios los compartan con las autoridades.

De la misma forma, la señora compartió su sentir, ya que presentar a un hijo ante la justicia no es una decisión sencilla, por lo que tuvo que armarse de valor para contrarrestar el nudo en la garganta y el dolor emocional.

“Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, aquí estoy”, concluyó.

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

Hasta el momento hay 28 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, los detenidos suman 14, de entre los cuales ya fueron liberados 2 por falta de pruebas; aún hay 14 que están prófugos.

Se solicita a la ciudadanía su colaboración, para que de contar con información que abone a la detención de estos 14 sujetos, se comunique y proporcione la información de manera anónima al número 442 238 7622 o los que aparecen en la imagen.



Ver más: https://t.co/ZE7v7ygxAE pic.twitter.com/wzANBkjlkA — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

