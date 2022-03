¿Cómo se rompió la relación entre Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya? El “Golden Boy” explicó su ruptura con el tapatío 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La buena relación entre Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez ha venido desgastándose con el transcurrir del tiempo. Indirectas e insultos han ido de un lado a otro luego de que ambos mantenían una relación laboral. Luego de varios años, el “Golden Boy” explica las razones por las que Saúl Álvarez decidió poner una barrera entre ambos.

“He pensado lo que sucedió y en que momento. Canelo dijo que no era leal y creo que sé de dónde viene eso. Recuerdo dar una entrevista y no critique a Eddy Reynoso, pero si decirle a Canelo qué tal vez debía usar a un entrenador distinto o a alguien nuevo y diferente que le pudiera enseñar nuevas técnicas, así como yo cambié de entrenador y cómo Ryan García lo está haciendo ahora”, relató De la Hoya en una entrevista para BoxingScene.

Canelo y Oscar de la Hoya pic.twitter.com/2TxABgFOVM — Mr. G (@JuanGarciaDTes) April 5, 2013

Canelo y Óscar cortaron relaciones hace un par de años. El mexicano colocó una demanda en contra de Golden Boy Promotions y DAZN que tuvo como consecuencia la finalización del contrato. De la Hoya asocia su comentario sobre Eddy Reynoso, con la molestia del tapatío.

¡CANELO DEMANDÓ A DE LA HOYA! 🇲🇽🥊



Canelo Álvarez demandó a su promotor Oscar de la Hoya, DAZN y Golden Boy Prpmotions por incumplimiento de contrato. No le dieron pelea este año y le redujeron las ganancias a 15 mdd dólares por pelea cuando inicalmente era de 35 mdd pic.twitter.com/7JAScMHtVv— Analistas (@SomosAnalistas_) September 9, 2020

“Así que creo que las críticas que tuve sobre Eddy Reynoso no cayeron bien en Canelo. Así que ahora soy desleal y está bien, no tengo problema con eso. Si Canelo viene hacia mi y estrechamos manos, entonces todo está bien. No es gran cosa, no tengo remordimientos”, sentenció el ex boxeador mexicoamericano.

Bajo estas circunstancias, Óscar de la Hoya intenta explicar el inicio de la molestia del tapatío. Sin duda alguna la fuerte conexión que tiene Canelo con Eddy Reynoso parece inquebrantable. El “Golden Boy” lo descubrió de la peor manera.

¡DIRECTO! 🎯🇲🇽



"Cuando la gente me preguntó por qué me hice este tatuaje simplemente respondí: 'el día que conviertas a un niño de 13 años en el mejor boxeador del mundo lo entenderás"



– Eddy Reynoso, entrenador de Canelo pic.twitter.com/4cYMVyZLkk— Analistas (@SomosAnalistas_) February 16, 2021

