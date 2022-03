Óscar de la Hoya sobre su rompimiento con Canelo Álvarez: “Le echo toda la culpa a su entrenador Eddy Reynoso” (VIDEO)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Yo creo que lo está haciendo muy bien”. Esa es la opinión concreta de Óscar de la Hoya acerca de la manera en que Saúl “Canelo” Álvarez se conduce actualmente como la estrella número 1 del boxeo.

“Con que esté peleando con los mejores todo está perdonado. Y él lo está haciendo, lo está haciendo muy bien”, dice De la Hoya sobre Canelo en una charla con La Opinión. “Ahora comienza su carrera, para ser leyenda, para ser legendario, porque está peleando con los mejores del mundo”.

Palabras caballerosas de alguien a quien Saúl Álvarez ha atacado por años, incluso desde antes de que el pelirrojo decidiera romper con Golden Boy Promotions y demandar tanto a la empresa como al propio De la Hoya, quien fue dejado por el peleador más importante y lucrativo del planeta.

A continuación, un extracto de la entrevista realizada en las oficinas de Golden Boy Promotions en Los Ángeles (es de notar la presencia del pelirrojo en el mural), en la cual De la Hoya se refiere a Canelo y a lo que él piensa ocasionó el rompimiento entre ellos.

El ‘Golden Boy’ cree que una crítica que hizo comenzó la tensión con Canelo

“La verdad que no es buena. Yo todavía no sé lo que hice mal, pero no es buena”, dijo Óscar acerca de su relación actual con Álvarez, quien tras quedar como agente libre está viviendo sus mejores años en el ring.

“Le echo toda la culpa a su entrenador Eddy Reynoso”, respondió el promotor angelinio acerca de la causa del rompimiento. “Yo creo que una vez lo critiqué, lo critiqué diciendo en los medios de que Eddy Reynoso necesita ayuda para quizás mejorar el estilo de Canelo un poco más: que suba la mano, que no alce la cabeza cuando tira el gancho”.

Y agregó: “Lo critiqué un poquito y eso creó, no sé, una tensión, porque Eddy y Canelo son mejores amigos, así que lo que yo diga de Eddy Reynoso pues le va a doler al Canelo. No estoy seguro, pero yo creo que eso es lo que comenzó la pelea”.

De la Hoya está siendo testigo de una era de dominio y brillantez de Canelo, a quien le desea “toda la suerte del mundo”, pero en su arena de promotor está entusiasmado porque dice que cuenta con varios peleadores que tienen futuros brillantes, encabezados por Ryan García, quien a su vez tuvo su propio rompimiento con Canelo.

En cuanto a posibles remordimientos por no ser parte de los éxitos actuales de Saúl Álvarez, De la Hoya no se inmuta y con una sonrisa apunta: “Es puro negocio, es todo. Yo lo aprendí de Bob Arum. Un día me dijo: ‘Mira, nunca tomes nada personal porque los boxeadores te van a romper el corazón'”.

