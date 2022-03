Está de vuelta: Tom Brady anuncia su regreso a la NFL con Tampa y los memes no faltaron

Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció este domingo que se dio cuenta de que su sitio “sigue siendo el campo” y que seguirá compitiendo en los Tampa Bay Buccaneers, poco más de un mes después de anunciar su retirada de la competición.

¡¡OFICIAL!! Tom Brady volvió del retiro. Tan solo 40 días después de haber anunciado su marcha, el mejor QB de todos los tiempos comunicó que todavía no está listo para irse de forma definitiva. Jugará la temporada 23 de su carrera. Lo hará con Los Buccaneers. EL GOAT VOLVIÓ. pic.twitter.com/KnI1PjFaid — Invictos (@InvictosSomos) March 13, 2022

“En estos últimos dos meses me di cuenta de que mi sitio sigue siendo el campo y no la grada. Ese momento ya llegará, pero no es ahora. Quiero a mis compañeros y amo a mi familia. Ellos lo hacen posible. Volvere a jugar por mi vigésima tercera temporada en Tampa”, escribió Brady en su cuenta de Twitter. These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

“El trabajo no se ha acabado”, concluyó el legendario mariscal de campo, de 44 años.

Con solo 40 días transcurridos desde que anunció su retiro, Brady decidió que su momento de dejar los campos de juego no había terminado, pero su decisión de volver a jugar fue tomada con cierto humor y algunos usuarios de Twitter hicieron bromas al respecto.

Así de rápido regreso Tom BRADY ! Jajajaja https://t.co/juhHWBzp9h— Antonio de Valdés (@adevaldes) March 13, 2022

Aaron Rodgers

Ahora que se "retiro" Tom Brady y se fue Rusell Wilson seré el amo y dueño de la NFC



Tom Brady pic.twitter.com/F3Oqz9ECYK— Tristan Roberto (@beto_tristan) March 13, 2022