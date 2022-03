Myrka Dellanos se somete a un tratamiento de cortisona, debido a un problema de alergia en su rostro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con el estreno del programa de televisión “La mesa caliente” Myrka Dellanos ha comenzado un nuevo proyecto en su carrera, pero las presiones que esto implica le han provocado a la conductora un problema de salud desde hace dos semanas, el cual ahora compartió con sus fans.

En sus historias de Instagram la periodista de 56 años publicó un video en el que aparece diciendo: “Hola amigos, ¿cómo están? Acabo de llegar del trabajo y sí, tengo todo mi maquillaje, ahora me lo tengo que quitar. Pero quería dejarles saber que por favor oren por mí. Hace como unas dos semanas, desde que empecé a hacer lo del programa me ha dado una alergia terrible. Pero es sólo en la cara, y las mejillas me aparecen superinflamadas, toda la nariz, y toda esta parte se pone rojo, rojo, rojo. Ayer fui al alergista y me tienen que poner un tratamiento de cortisona. Me dieron una inyección ayer. Yo no quería cortisona, pero me dijeron que tengo un cuadro alérgico muy malo”.

Myrka recibió el apoyo de todos sus fans, pero también se mostró de buen ánimo para combatir ese problema: “Por favor, si tienes un tiempito, oren por mí, que ya esto se me quite; yo sé que Dios es mi sanador y que saldré de esto, pero imagínense lo que es empezar un programa y tener esta alergia en la cara. Me ha sido muy difícil y me está dando estrés”.

