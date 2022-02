‘La Mesa Caliente’: Myrka Dellanos y Giselle Blondet regresan a Telemundo con talk show

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuatro mujeres empoderadas y con opiniones diversas llegan a las tardes de Telemundo en “La Mesa Caliente”, el nuevo programa de entretenimiento de la TV hispana que estrena el lunes, 7 de marzo a las 3pm/2c. Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe tomarán las riendas de este formato original que se transmitirá de lunes a viernes para presentar una variedad de temas de actualidad, y los más candentes y controversiales hechos de la vida real que afectan a la comunidad latina de la nación.

“La Mesa Caliente será un espacio que le ofrecerá a nuestra audiencia los acontecimientos de cada día desde una perspectiva mucho más personal y orgánica con cuatro extraordinarias mujeres que representan distintas culturas, puntos de vista y generaciones”, dijo Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. “Con el estreno de este nuevo formato, nuestra programación de las tardes contará con una parrilla completa y continua de programación original que cubrirá una amplia variedad de temas informativos con los personajes y celebridades favoritas de la comunidad latina”.

Alix Aspe, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos son las conductoras de ‘La Mesa Caliente’. / Foto: Telemundo

Galardonada con dos premios Emmy, Myrka Dellanos es una reconocida autora, locutora de radio, periodista, empresaria y presentadora de televisión, además de ser una de las figuras icónicas de la televisión hispana de los Estados Unidos desde que fue copresentadora de “Primer Impacto.” Dellanos ha conducido celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca en Washington DC, especiales como las alfombras rojas de los premios “Lo Nuestro”, además de haber sido invitada especial en programas como “The View”, así como reportera independiente para la cadena de noticias internacionales CNN. En el 2011, estuvo a cargo de dos programas radiales en Genesis Radio y actualmente es la presentadora del programa radial matutino “Buenos Días Familia” de Hope Media Group en Houston, Texas. Nacida en Pennsylvania de ascendencia cubana, Dellanos ha sido vocera de importantes causas como Save The Children y I am Second, dos entidades a cargo del bienestar de niños y adultos en situaciones vulnerables.

Reconocida presentadora, actriz, autora y empresaria, Giselle Blondet es una de las figuras más icónicas de la televisión hispana de los Estados Unidos. Comenzó su carrera artística en su adolescencia en su natal Puerto Rico en obras de teatro y con telenovelas producidas y emitidas en la estación local de Telemundo WKAQ. Continuó en el mundo de las telenovelas con exitosas producciones en Venezuela, Argentina y otros países latinoamericanos. Más adelante, se incorporó a la televisión hispana de los Estados Unidos desde el inicio del programa mañanero “Despierta América”. Desde entonces, Blondet ha conducido exitosos programas y competencias televisivas incluyendo numerosas ediciones de “Nuestra Belleza Latina” de Univision y “Gran Hermano” para Telemundo. Además de su trabajo televisivo, Blondet fue la autora del bestseller ¡Tengo 50…Y qué! y Con los Pies en la Tierra, además de lanzar una línea de joyería y ropa de cama.

Con una carrera colmada de éxitos en los medios de comunicación, Verónica Bastos ha sido un rostro familiar en la TV hispana en Estados Unidos y México. Por más de dos décadas, ha conducido importantes programas de noticias de espectáculos, alfombras rojas y especiales. Bastos, quien recientemente fue copresentadora de “La Casa de los Famosos Sin Censura” y colabora con el programa “En Casa con Telemundo”, se caracteriza por decir “las cosas como son” hablando con propiedad sobre los artistas. Bastos ha sido galardonada con el premio Palmas de Oro a la Mejor Periodista y conductora de México y sus huellas están plasmadas en el famoso Paseo de las Estrellas de México.

Ganadora de un premio Emmy, Alix Aspe comenzó su carrera en Telemundo manejando las redes sociales de “Noticias Telemundo” y “Al Rojo Vivo”, donde además fue productora y presentadora del segmento “Famosos En La Red”. Aspe fue creadora de contenido para las redes del programa mañanero “Un Nuevo Día”, además de colaborar en las coberturas de los Juegos Olímpicos Rio 2016, Copa Mundial de la FIFA en Rusia, y recientemente la transmisión del certamen Miss Universo desde Israel. La talentosa joven nacida en México DF creó la serie digital “As Seen On IG” que se colocó como una de las más vistas en la cuenta de Instagram de Telemundo. En el 2020, se unió al equipo de presentadores de LatinX Now y más adelante a “En Casa con Telemundo”.

