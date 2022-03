Ucrania: Rusia estrecha el cerco de Kiev y Mariúpol

Las fuerzas rusas estrecharon el sábado el cerco sobre Kiev y bombardearon áreas civiles de otras ciudades ucranianas, como Mikolaiv y Mariúpol, en una situación humanitaria desesperada tras casi dos semanas de asedio.

Fighting raged near Kyiv and Ukrainian officials said heavy shelling and threats of Russian air attacks were endangering attempted evacuations of desperate civilians from encircled towns and cities elsewhere https://t.co/9T4W1E3oRv pic.twitter.com/aAZ3fKVWY6

Tanto las autoridades ucranianas como las rusas calificaron la situación humanitaria de varias ciudades como “catastrófica”. Los bombardeos rusos destrozaron el Aeropuerto de Vasylkiv, a unos 40 km al sur de Kiev, según el alcalde de esa ciudad. Los suburbios del noroeste de la capital, como Irpin y Busha, también llevan días bajo las bombas rusas y los blindados de Moscú avanzan por el eje del noreste.

El consejero de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podoliak, afirmó que Kiev “está sitiada” y que las tropas rusas centran también sus esfuerzos en Mariúpol y en varias localidades del centro del país.

Los servicios ucranianos indicaron este sábado que siete personas, entre ellas un niño, murieron el 11 de marzo en un ataque ruso cuando estaban siendo evacuadas del pueblo de Peremoga, cerca de Kiev. “Los ocupantes abrieron fuego contra un grupo de civiles, compuesto exclusivamente por mujeres y niños”, dijo la Inteligencia ucraniana en Facebook.

En Mariúpol, un puerto estratégico del mar de Azov que lleva doce días cercado, las personas están desconectadas del resto del mundo y privadas de agua, gas y electricidad. Es una situación “casi desesperada”, advirtió Médicos Sin Fronteras (MSF), dos días después de que un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señalara peleas para conseguir comida.

“Las tropas rusas no han dejado entrar nuestra ayuda a la ciudad”, aseguró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. El mandatario indicó en un video por el canal Telegram que 12,729 personas civiles fueron evacuadas el sábado por los corredores humanitarios en Ucrania, según las agencias noticiosas rusas. También publicó el video en su canal de Facebook.

“Mariúpol asediada es actualmente la peor catástrofe humanitaria del planeta. 1,582 civiles muertos en doce días, enterrados en fosas comunes como ésta”, expresó por su parte el jefe de la diplomacia de Ucrania, Dmitro Kuleba, en un tuit acompañado por la foto de una zanja con cadáveres.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2022