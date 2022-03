Vuelven las clases de música para los más pequeños en el área de Pico Union

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Andrea Cruz tenía apenas 6 años cuando su mamá la llevó a tomar clases de música a una organización local en el área Pico Union, en Los Ángeles.



Al conocer este mundo, la pequeña tomó rápidamente interés por el piano y la guitarra. Cada sábado, llegaba emocionada a sus clases que también alegraban a su madre, Esther García, ya que de no ser por la ayuda de la organización Missions of Love, Inc., ella no hubiera podido costear las clases para Andrea ni las de su hijo mayor, Gabriel Cruz, que en ese tiempo tenía 9 años.



“Nos gustaba mucho porque los niños aprenden algo nuevo, diferente y socializan con más niños… Y a mí me ayuda porque las clases [privadas en otro sitio] son muy caras”, dijo García, quien pronto inscribirá a su tercer hijo.



Contó que la emoción de sus hijos era tanta que con mucho esfuerzo ahorró y logró comprarles un piano y una guitarra para que continuaran aprendiendo en su hogar.



“Les gustaba practicar en casa y ahora están muy contentos porque ya podrán seguir en la escuela de nuevo”, dijo García luego de que el lugar cerrara de manera temporal por las restricciones del covid y luego por unas renovaciones.



El sentimiento es compartido por la señora Eulalia Baltazar quien empezó a llevar a su niño, que ahora tiene 8 años.



“Mi vecina [García] me dijo que iban a abrir una escuela de música y mi hijo siempre había querido aprender [piano]”, dijo la madre. “Cuando empezó, se enfocaba mucho porque era algo nuevo para él. [Incluso] llegaba a la casa y practicaba”.



Ambas madres concuerdan que gracias a la música los niños se han vuelto más atentos y enfocados a lo que hacen. Encuentran interés en la disciplina que conlleva aprender música y es algo que empiezan a transferir a sus hogares..

Missions of Love da clases a niños de bajos recursos. (Suministrada)

Los inicios

Missions of Love se fundó hace 15 años en la ciudad de Bakersfield, en el condado de Kern. No obstate, en 2018 se abrió una sede en Los Ángeles, específicamente en el área Pico Union —un área donde principalmente viven familias de bajos recursos e inmigrantes— donde llegaron a ofrecer clases a hasta 25 niños.



Aunque en 2020 se vieron obligados a cerrar debido al covid-19, Martin Ortiz, vicepresidente y director de comunicaciones de Missions of Love Inc., dijo que en enero de este año reabrieron con las precauciones requeridas y comenzaron a operar en una instalación provista por Pico Union Housing Corporation.



Sin embargo, poco después una organización llamada Ángeles de Luz se enteró de su misión con los niños y les ofreció una renovación completa de las instalaciones.



“Entonces tuvimos que poner en pausa las clases como por cuatro semanas para que remodelaran todo”, contó Ortiz.



Este viernes Missions of Love tuvo la oportunidad de presentarle a los niños y a sus padres el nuevo salón donde continuarán aprendiendo música bajo la tutela de los maestros de música, quienes trabajan de manera voluntaria dedicados a ayudar a que los niños alcancen el éxito.



Esther García dijo que desde que llegó a la organización se ha sentido como en casa. Aseguró que los maestros y el personal son muy agradables con los padres y los alumnos.



Mientras que Eulalia Baltazar dijo que su niño disfruta mucho aprender de la música y a ella le agradaba verlo emocionado todos los sábados no solo por las clases sino por la oportunidad de interactuar con otros niños.



Agrega que la ayuda que ofrecen es magnífica ya que los expone a edades muy jóvenes a poder tocar un instrumento y saber si es algo que les interesará a futuro.



Los menores que asisten a Missions of Love tienen entre 5 a 15 años y pueden tomar clase de piano o guitarra. Los padres solo pagan una cuota anual de $25 y nada más.



Los pequeños pueden aprender guitarra y piano. / fotos: cortesía.

Es mucho más que solo ofrecer clases de música

Ortiz dijo que Missions of Love no solamente se ha encargado de ofrecer clases de música a los niños sino también de darle recursos a los padres. El director de comunicaciones agregó que antes de la pandemia por el covid-19, él podía conseguir boletos para llevar a los niños y sus familias al cine, a Disney On Ice o cualquier otro paseo sin que ellos pagaran nada.



Debido a que la organización se encontraba alcanzando el interés de la comunidad y otras entidades, a menudo recibían donaciones de compañías y grupos. Ortiz dijo que solían también regalar paquetes de higiene, pañales y cualquier otra donación que les llegaba de personas y grupos que compartían la misión de la organización.



“Los padres siempre han estado muy agradecidos y nosotros contentos de poder ayudarlos”, expresó.



Ahora con la remodelación de la organización esperan que pronto no solo los niños aprendan sino también los padres, ya que la directora de Missions of Love es la reconocida chef Mayra Melgar, quien donará su tiempo para dar clases de cocina saludable.



“Estamos muy contentos por los cambios que están por llegar”, dijo Ortiz.



Las familias interesadas en inscribir a sus hijos en las clases de música o maestros de música interesados en donar su tiempo pueden llamar al (323) 812-1275 o escribir a missionsoflovela@gmail.com

Missions of Love Inc. se encuentra localizada en el 1801 W. 11th Street en Los Ángeles y está abierta los sábados de 10:00 a.m., a 12:00 p.m.