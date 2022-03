Elon Musk reta a Vladimir Putin disputarse a Ucrania en un combate mano a mano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El multimillonario y fundador de Tesla, Elon Musk, una vez más, expresó su rechazo a la guerra que Rusia continua contra ucrania, y así lo hizo notar de una manera muy singular, retó vía mensaje de Twitter al presidente Vladimir Putin a un combate mano a mano para disputarse el territorio Ucraniano.

El mensaje que ya cuenta con más de 260,000 reacciones dice: “Reto a Vladimir Putin a combate singular. El premio es Ucrania”.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

En otro mensaje, dirigido a la cuenta oficial de la Presidencia de Rusia (@KremlinRussia_E), Musk preguntó: ¿Aceptas la pelea?”

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Recibiendo respuesta inmediata, no de Putin, sino de Dmitry Rogozin, director de Roscosmos, quien, además de responder de manera “elegante” con un poema del escritor ruso Alexander S. Pushkin, señaló a Musk como un “debilucho”.

“Tú, pequeño demonio, sigues siendo joven… sería solamente una pérdida de tiempo; enfrenta a mi hermano primero”, respondió Rogozin.

Por su parte el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, también se unió en la disputa en redes indicando estar “seguro de que Musk puede enviar a Putin a Júpiter”. We can send him to Jupiter, just in case: https://t.co/0NShQYIuGM— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 14, 2022

La lluvia de mensajes de todo tipo continúan en la red social, lo que muchos han calificado como una broma, “Necesito algo de eso que estás tomando hermano”, respondió Travladd Crypto, experto en criptomonedas. brother, I wish for you to win of course, but the reality is … 😂



I haven't seen your kong fu videos.— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 14, 2022

“Elon Musk, no te aconsejaría que compitas con Putin. Son categorías de peso demasiado diferentes. Y ni siquiera se trata de artes marciales o, por ejemplo, judo. ¿Cómo te lo imaginas?”, escribió el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov. The head of Chechnya, Ramzan Kadyrov, advised Elon Musk not to compete with Putin:



“Elon Musk, I would not advise you to compete with Putin. Too different weight categories. And it's not even about martial arts or, for example, judo. How do you imagine it? pic.twitter.com/etXJ0Mva9P— Spriter (@spriter99880) March 14, 2022

Esta no es la primera vez que Musk se pronuncia contra las actuaciones de Rusia, incluso mandando apoyo a satélites de SpaceX Starlink para tratar de restablecer las interrupciones del servicio de internet en Ucrania causados por los bombardeos.

El anuncio de esa decisión salió de la presidenta de Operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, quien dijo que la compañía había estado trabajando durante semanas para obtener la aprobación de los servicios de Starlink en Ucrania antes de que un ministro del gobierno tuiteara una solicitud a Musk.

