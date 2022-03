Alexis Vega contó cuando fue víctima de la delincuencia a punta de pistola: “Me quedé en shock”

El delantero y figura de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, contó el duro momento que le tocó vivir cuando en 2020 fue víctima de la delincuencia. A mano armada un antisocial le robó el reloj en una calle cercana en donde residía en CDMX.

En el podcast de YouTube del también futbolista Jesús ‘Canelo’ Angulo, contó todos los pormenores del suceso.

“Yo veía a un ‘wey’ de blanco que se venía acercando. Pensé que me iba a pedir una foto y en eso me jala y me pone la pistola en el estómago, nunca me habían robado así. Me dice ‘dame el reloj’ y me quedé en shock (…) Sentí frío y mi reacción fue agachar la mirada y vi la pistola y levanté la mirada”