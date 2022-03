Edson Álvarez quedó fuera de la Champions League: consideran una injusticia el gol que lo dejó eliminado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una falta muy discutida cometida por el defensor Edson Álvarez terminó en el gol del Benfica y la eliminación del Ajax neerlandés, donde milita el mexicano y por lo tanto su despedida de la UEFA Champions League en octavos de final.

Jugaron de locales en el Johan Cruyff Arena y por varios compases del partido dominaron el balón y se vieron superiores de cara al arco, pero los de Ámsterdam no concretaron sus ocasiones de cara al arco.

🔥 CON SELLO CHARRÚA: BENFICA AVANZÓ A CUARTOS DE FINAL EN LA #CHAMPIONSxESPN



✔️ En Ámsterdam, fue victoria 1-0 ante Ajax para quedarse con un global de 3-2



⚽ 🇺🇾 Darwin Núñez



🇦🇷 Licha Martínez titular de un lado, Nico Otamendi del otro pic.twitter.com/ZsL7FKvLgF — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2022

El ‘Machín’ estuvo como pivote según el planteamiento puesto sobre el terreno de juego por Erik ten Hag. Desde esa posición pudo subir el marcador abriendo el partido al minuto 11, pero su remate producto de un tiro de esquina se fue desviado.

Ambos equipos se presentaron en el partido de vuelta de la eliminatoria con dos goles iguales en el marcador global tras lo visto en el choque de ida disputado en el Estadio da Luz del Benfica.

La jugada de la polémica ocurrió al 76′. El mexicano disputaba un balón con el portugués Goncalo Ramos y éste cayo, acción que el árbitro interpretó con falta. Álvarez se enoja y le reclama la decisión.

El juez del partido, a pesar de tener comunicación directa con el VAR no reconsidera la decisión y sigue adelante. El designado para el tiro fue Alejandro Grimaldo, quien se perfiló y ejecutó un tiro que quedó en el área pequeña, repleta de jugadores.

Finalmente una muy mala salida del arquero André Onana, que intentó rechazar el balón de puños, fue aprovechada muy hábilmente por el joven delantero uruguayo Darwin Nuñez quien la mandó a guardar al 77′ y decretó la victoria para los suyos cuando faltaban menos de 15 minutos para el final.

Edson Álvarez discrepó con el árbitro: ¡No fue falta!

Muy molesto al final del partido, Edson Álvarez (conocido por su efusividad) no se cayó nada ante las cámaras y reclamó que no era falta.

“Todos tenemos nuestro criterio, no me van a dejar mentir, fue una jugada demasiado futbolera que pudo o no marcar y es triste porque arruina el trabajo del equipo por un ‘foul’ que no existió”

Falta o no, el resultado es una mala suerte para el defensa que no podrá continuar con su camino en el máximo torneo a nivel de clubes de Europa.

El Machín termina su actuación jugando siete partidos, repartidos en 558 minutos, en los que cuatro tarjetas amarillas y fue fundamental en el planteamiento del Ajax.

La afición lamenta la eliminación

A través de Twitter, los fanáticos de Álvarez se posicionaron a su favor y criticaron la decisión del árbitro en marcar una falta que también considera inexistente y que marcó la eliminación del Ajax. Edson Álvarez jugo en modo selección mexicana el partido del hoy.— B. (@Brauuu_) March 16, 2022 @EdsonAlvarez19 Ánimo Machin!! ya vendrán cosas mejores !

saludos .— Ernesto Lopez (@cjernesto69) March 16, 2022 Hoy Edson Álvarez y Héctor Herrera demostraron porque están en grandes equipos de Europa— •Pablo Daniel• (@PabloDanielPJ) March 16, 2022 Edson Alvarez el mexicano hoy se lanzó un partidazo, me parece un 5 muy interesante.— Abraham R🇻🇪 (@Abraham01644436) March 16, 2022 Triste que @EdsonAlvarez19 no haya logrado pasar a cuartos, el Ajax tenía pinta histórica. Por otra parte se puede decir que ha sido un gran placer ver a @HHerreramex a lo largo de su carrera, lamentable que ya no será en Europa, pero tiene todavía para ser un gran jugador.— JongMexico (@JongMexico) March 16, 2022

