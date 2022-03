A Kanye West le preocupa que Pete Davidson haga que Kim Kardashian “se enganche” a las drogas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los esfuerzos de Pete Davidson para conseguir que Kanye West lidie con sus diferencias en privado, tendiéndole una rama de olivo primero y advirtiéndole más tarde que se le estaba agotando la paciencia, han sido en vano. El polémico rapper sigue arremetiendo contra el actual novio de su ex Kim Kardashian en las redes sociales casi a diario, y ahora ha compartido una nueva publicación en la que explica por qué guarda tan mala opinión del actor cómico de 28 años.

Al parecer, no tiene nada que ver con los celos. En realidad, Kanye está realmente preocupado por la seguridad de su ex esposa y de sus cuatro hijos en común desde que Pete entró a formar parte de sus vidas. “Me preocupa mucho que SKETE [el apodo que usa para referirse a Pete] haga que la madre de mis hijos se enganche a las drogas. Él ingresa en rehabilitación cada dos meses”, afirmó.

Salta a la vista que los mensajes que Pete le envió recientemente a Kanye recomendándole que buscara ayuda profesional, y que éste hizo públicos en Instagram no consiguieron que ambos acercaran posturas. Kanye ha rescatado una de las bromas más controvertidas del cómico -que daba una connotación sexual a la costumbre de los bebés de chuparse el dedo- para insistir en que no quiere que alguien así esté cerca de sus pequeños.

“Otra razón más por la que SKETE tiene que mantenerse alejado de mis hijos. Oh y nadie se dio cuenta de que no se presentó en “Saturday Night Live” porque el señor yo-puedo-ayudarte-con-pastillas tuvo un colapso mental después de que lo expulsáramos de Internet. SKETE, no estás hecho para esto”, añadió Kanye.

