Dwayne Johnson habla de la complicada relación que tuvo con su padre, quien falleció en 2020

El actor Dwayne The Rock Johnson, de 49 años, reveló las lecciones de vida que su padre le dio y cómo quedaron grabadas en su memoria después de que falleciera en enero de 2020. Durante una entrevista con Entertainment Tonight, el ex luchador profesional de la WWE evocó esos recuerdos mientras hablaba del papel de su padre -interpretado por Joseph Lee Anderson– en la segunda temporada de “Young Rock”.

“Fui hijo único y tuve una relación complicada con mi padre, aunque fue mi héroe cuando era un niño. Con mi madre tengo una relación cariñosa y de apoyo, sin embargo, no pude aprender todas sus lecciones porque andaba por ahí siendo un idiota, haciendo cosas de las que no me siento orgulloso“, afirmó el actor.

Johnson también comentó que el hecho de que su padre fuera expulsado de su casa con tan sólo 13 años y se quedara sin hogar hizo que lo educara de forma dura y estricta. “No me di cuenta de las lecciones que aprendí de mi viejo hasta años después. Para ser sincero, no me di cuenta de lo importantes que eran hasta que él falleció”, dijo.

Rocky Johnson, padre de Dwayne e icónica estrella de la lucha libre, tenía una trombosis venosa profunda, es decir, un coágulo de sangre en la pierna, según reveló el actor. Rocky murió de un ataque cardíaco. En la entrevista, el actor confesó que no tuvo oportunidad de despedirse de él y que habría dado “cualquier cosa para darle un gran abrazo y un gran beso antes de que cruzara al otro lado. Simplemente decirle gracias, te quiero y te respeto”.

Mirando cómo es ahora su relación con su difunto padre, la estrella de películas de acción dice que se mantiene tranquilo con que su vínculo sea más fuerte. “Cuando perdemos a seres queridos así, tenemos que pasar por nuestro propio proceso. Cuando mi padre falleció miré atrás y vi la relación complicada pero cariñosa que tuvimos. Ahora en la muerte nos hemos vuelto más cercanos”, detalló.

Por ello, no es de extrañar que Johnson tenga una montaña rusa de emociones al ver “Young Rock”: “Sigue siendo la experiencia más surrealista que he tenido en mi afortunada carrera”, dice. “Y veo estas escenas, después de ver los episodios y prepararme para el estreno y me río. Me estremezco. Se me llenan los ojos de lágrimas al ver estas experiencias que he vivido y que ahora tengo la oportunidad de compartir con el mundo”.

“Young Rock” está basada en la vida de Dwayne Johnson. La serie viaja al pasado de la estrella de Hollywood para abordar, en clave de comedia, diversos momentos de su niñez, adolescencia y juventud.

