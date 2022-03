Cómo presentar tus impuestos en línea de forma gratuita

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Durante los últimos seis años, Milagros Meléndez, una jubilada de 72 años que se dedica a las tareas del hogar, ha presentado sus impuestos de manera digital, con la ayuda de voluntarios especializados en impuestos de un programa de asistencia para inmigrantes.

El programa, llamado Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (o VITA, por sus siglas en inglés), es sólo una de las muchas opciones gratuitas de declaración de impuestos disponibles para los contribuyentes.

Para Meléndez, que vive en un vecindario de mayoría latina en el norte de Manhattan, este servicio gratuito brinda tranquilidad. Su declaración de impuestos es realizada por voluntarios que hablan español, y quienes deben tomar y aprobar un entrenamiento en leyes tributarias que reúne o supera los estándares del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

“Nunca me he dedicado a aprender sobre impuestos, es que no era mi ámbito de experiencia”, dice.

Ahora que está jubilada y tiene ingresos fijos, el uso de la asistencia gratuita para presentar los impuestos la libera de una carga financiera. Antes, iba al servicio de preparación de impuestos en su vecindario, una agencia de viajes, que, según dice, le cobraba unos $125.

Además, como este servicio presenta su declaración digitalmente, el tiempo de procesamiento y entrega de cualquier reembolso se acelera.

Los servicios que ofrecen la presentación electrónica gratuita se han vuelto especialmente importantes durante esta temporada de impuestos, porque el IRS ha advertido sobre los retrasos relacionados con la pandemia. Las demoras en los reembolsos pueden ser molestas, pero para los contribuyentes con menores ingresos pueden acarrear graves consecuencias financieras. Según el IRS, las declaraciones de impuestos en papel tienen casi garantizado el riesgo de sufrir grandes retrasos. La fecha límite de este año para presentar los impuestos federales, o solicitar una prórroga, es el 18 de abril.

“Para muchos estadounidenses, el reembolso de impuestos es la mayor ganancia inesperada que recibirán en todo el año”, dice el experto en temas tributarios de Bankrate, Ted Rossman. Con la cantidad de servicios gratuitos que hay disponibles, destaca Rossman, son muchos los contribuyentes que pudieran presentar sus impuestos en línea. Y si tienen declaraciones sencillas, podrían incluso presentarlas ellos mismos sin la ayuda de un experto.

Teniendo en cuenta todo esto, aquí hay algunas opciones que vale la pena considerar:

Presentar una declaración digital por uno mismo de forma gratuita

Si quieres presentar tus propios impuestos digitalmente, puedes hacerlo de forma gratuita a través del Sistema de Presentación Gratuito del IRS (o Free File System). Si ganas $73,000 o más, el programa te permitirá descargar una versión digital del formulario de impuestos 1040, la cual podrás rellenar tú mismo y presentar digitalmente al IRS, de forma gratuita. No es necesario ir a la oficina de correos para enviar la versión en papel.

Pero hay que estar preparado: la versión digital realiza solo algunos cálculos básicos, el resto de las cuentas las tendrás que hacer tú mismo. Y como tienes un ingreso alto, no tendrás derecho a la ayuda fiscal gratuita.

Para hacer los impuestos estatales, consulta en la oficina de impuestos de tu estado para ver si también tiene algún servicio digital gratuito.

Recordatorio importante

Es más fácil hacer los impuestos digitales por uno mismo en las declaraciones sencillas. Si bien hay muchos formularios gratuitos disponibles para descargar, la mayoría de los contribuyentes sólo necesitan un 1040, que es sencillo si se trata de una declaración de impuestos simple, basada principalmente en ingresos, sin deducciones detalladas.

Antes de empezar, asegúrate de tener esta información: Los números del Seguro Social y las fechas de nacimiento de todas las personas que aparecen en tu declaración de impuestos. El ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) de la declaración de impuestos federales del año pasado. Una dirección de correo electrónico válida y un número de teléfono estadounidense. También necesitarás una copia de tu declaración de impuestos federales del año anterior para confirmar tu AGI. Todas las declaraciones de ingresos e impuestos que hayas recibido para la presentación tributaria del año en curso, así como los formularios W-2, W-2G, 1099-G, 1099-INT, 1099-MISC, 1099-R y cualquier otra declaración de ingresos. Los pagos de impuestos estimados del año en curso, si los hay, y la información de tu cuenta bancaria, para recibir tu reembolso mediante depósito directo, o para pagar electrónicamente los impuestos que debas.

Tendrás que crear una nueva cuenta de Free File Fillable Forms, aunque hayas usado el programa en años anteriores. Esta cuenta es independiente de tu cuenta de irs.gov, a la cual no necesitas actualizar.

Cómo encontrar el formulario.

En el sitio web irs.gov, entra en la página de Free File y haz clic en el botón “Use Free File Fillable Forms”. >> Revisa la información de la página y, cuando estés listo, haz clic en el botón “Start Free File Fillable Forms”. >> Esto te llevará a una página con más información importante para revisar.

Cuando estés listo, haz clic en el botón “Start Free File Fillable Forms” que aparece en esta página. >> Aquí pon tus datos personales y crearás tu cuenta anual. >> Una vez que la hayas creado, recibirás un correo electrónico de confirmación de customer_service@freefilefillableforms.com. >> Este mensaje incluirá un enlace para iniciar sesión en tu cuenta y acceder al formulario 1040, que ahora podrás completar y presentar al IRS. Si necesitas ayuda para rellenarlo, el IRS te ofrece instrucciones detalladas paso a paso.

Cuando termines, asegúrate de imprimir tu declaración y guardarla en tus archivos. Las cuentas y la información de las declaraciones de impuestos digitales se borran cada año, el 20 de octubre, según el IRS.

Presentar una declaración digital con ayuda tributaria gratuita

Si ganas $73,000 o menos, tienes derecho a recibir ayuda tributaria gratuita, de las empresas que se han asociado con el IRS.

Cualquier servicio de preparación de impuestos te guiará a través del proceso de declaración, y se asegurará de que tienes la información y los documentos correctos. También realizará cálculos importantes (y a veces complicados) de tu presentación. Algunos servicios ofrecen incluso una declaración de impuestos estatal gratuita.

Recordatorio importante

Debes acceder a los servicios a través del sitio web del IRS. Si vas a los proveedores directamente, cualquier cuenta que crees allí no funcionará en el sistema Free File.

El servicio de preparación de impuestos es una asociación pública/privada entre el IRS y proveedores externos. Los socios de este año son: 1040Now.NET, ezTaxReturn.com, FreeTaxReturn.com INC, FileYourTaxes.com, On-Line Taxes at OLT.com, TaxAct, FreeTaxUSA y TaxSlayer.

Hay dos de estos servicios que ofrecen su herramienta en español: ezTaxReturn.com y TaxSlayer. Los proveedores restantes no ofrecen otro idioma que no sea el inglés.

Cómo encontrar la ayuda

En el sitio web irs.gov, entra en la página web de Free File y haz clic en el botón “Choose an IRS Free File Offer”. >> Desde esta página podrás elegir entre analizar las ofertas por tu cuenta o usar la “herramienta de búsqueda” que te ayudará a encontrar el servicio más apropiado para ti.

Para la herramienta de búsqueda por tu cuenta, haz clic en el botón “Browse All”. >> Allí verás cada uno de los servicios, junto con la información importante que te servirá para escoger el más apropiado en tu caso.

Para la herramienta de búsqueda más personalizada, haz clic en el botón “Start Lookup Tool”. >> En las páginas siguientes, debes poner información personal importante que será usada para recomendarte una herramienta adecuada para ti.

Una vez que elijas un servicio de preparación de impuestos guiado (o recibas una recomendación), haz clic en el botón “View This Offer”. >> Te enviará al sitio gratuito del proveedor, donde deberás seguir las indicaciones para configurar tu cuenta y comenzar a presentar tu declaración.

VITA y el Asesoramiento sobre Impuestos para Adultos Mayores (TCE)

Estos programas gemelos brindan en forma gratuita la preparación de la declaración de impuestos y el asesoramiento a las personas que reúnen los requisitos.

VITA ofrece asistencia tributaria gratuita a las personas que ganan unos $58,000 o menos, a las que tienen discapacidades, y a quienes tienen una capacidad limitada de inglés.

El Programa de Asesoramiento sobre Impuestos para Adultos Mayores (TCE, por sus siglas en inglés) proporciona ayuda a quienes tienen 60 años o más, y se especializa en pensiones y asuntos relacionados con la jubilación, según el IRS. Mira aquí la lista completa de los servicios de ayuda tributaria que ofrecen estos programas.

Recordatorio importante

Asegúrate de llevar estos documentos esenciales: “Carné de identidad con foto, tu tarjeta del Seguro Social, la de tu cónyuge y tus dependientes. Declaraciones de salarios y ganancias (formularios W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc) de todos los empleadores. Declaraciones de intereses y dividendos de los bancos (formularios 1099). Certificado de exención del seguro médico, si lo has recibido. Una copia de las declaraciones federales y estatales del año pasado, si está disponible. Prueba de los números de ruta y cuenta bancaria para el depósito directo, como un cheque en blanco. El total pagado por el proveedor de la guardería (daycare) y el número de identificación fiscal del proveedor, como su número de Seguro Social o el número de identificación de la empresa. Los formularios 1095-A, B y C, las declaraciones de cobertura médica, y copias de las transcripciones de ingresos del IRS y del estado, si corresponde”, según el IRS.

Si no tienes un número de Seguro Social, lo puedes sustituir por una carta de asignación del Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés) para ti, tu cónyuge y tus dependientes. Si no tienes un ITIN, puedes pedir uno en persona usando los servicios de un Agente de Aceptación Certificada (CAA) autorizado por el IRS. Aquí hay una lista de sitios VITA que pueden ayudarte a solicitar un ITIN.

Ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios requeridos cuando se presentan los impuestos electrónicamente, en una declaración de impuestos conjunta de casados.

Cómo encontrar un sitio VITA o TCE

Los sitios de VITA y TCE suelen estar en centros comunitarios y vecinales, bibliotecas, escuelas, centros comerciales y otros lugares convenientes, según el IRS. Para encontrar un lugar que te quede cerca, visita la herramienta de localización de VITA/TCE del IRS en línea o llama al 800-906-9887. Muchos “sitios TCE son operados por el programa Tax Aide de la Fundación AARP. Para encontrar el sitio más cercano de AARP TCE Tax-Aide, entre enero y abril, usa la herramienta de búsqueda de sitios de AARP o llama al 888-227-7669″, según el IRS.

H&R Block y TurboTax

Ni H&R Block ni TurboTax están asociados al programa Free File del IRS, pero ambos ofrecen productos gratuitos de preparación de impuestos guiada en línea, para declaraciones de impuestos simples.

El servicio gratuito de H&R Block ayuda a los contribuyentes que tengan un formulario W2, y declaraciones sencillas. H&R dice que también puede asistir a los que reclaman ingresos por desempleo, y su software también guía a los usuarios a través del proceso de solicitud de créditos fiscales por hijos.

El servicio gratuito de TurboTax sirve para los contribuyentes que tengan un W2 y hagan declaraciones de impuestos sencillas, que define como un 1040 solamente. Este servicio asiste a los que reclaman la deducción estándar, y también informa sobre los ingresos limitados por intereses y dividendos (formularios 1099-INT o 1099-DIV). Además, el software guía a los usuarios para solicitar el crédito fiscal por ingresos ganados (EIC por sus siglas en inglés), el crédito fiscal por hijos, y la deducción de los intereses de los préstamos estudiantiles, según su sitio web.

Ambas empresas cobran un menú de tarifas para las declaraciones de impuestos más complejas y otros servicios.

