Angelinos se organizan para apoyar a los refugiados de Ucrania

El conflicto en Ucrania, que inició el pasado 24 de febrero, sigue dejando imágenes que recorren el mundo de millones de personas huyendo de su país para buscar refugio y protección en naciones vecinas ante los bombardeos y continuos ataques que se viven en el territorio ucraniano.

En Los Ángeles diversas organizaciones buscan este fin de semana recaudar fondos para ayudar a los afectados, la Arquidiócesis de Los Ángeles hará una colecta en las Iglesias locales este sábado y domingo, 19 y 20 de marzo, durante los servicios litúrgicos.

“A pedido del Arzobispo, José Gómez, se ha solicitado que nos solidaricemos con nuestros hermanos y hermanas de Ucrania no solo en oración, sino también con finanzas, para apoyar a los que han tenido que huir de su propio país y para los que se han quedado atrás”, explicó en entrevista con La Opinión la directora de la Oficina de Misión de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Lydia Gamboa.

“El Papa Francisco nos ha pedido y alentado a ayudar y apoyar. Hemos pedido que todas las parroquias arquidiocesanas, los programas de vida parroquial y los empleados arquidiocesanos a través del Programa de Infancia Misionera se comuniquen con nuestras Escuelas Católicas para que durante los próximos dos fines de se manatengan una colecta no obligatoria para ayuda espiritual y financiera”, agregó.

De acuerdo con la arquidiócesis, los fondos recaudados se distribuirán a través del Vaticano entre los grupos de refugiados que están llegando a diferentes países.

“Trabajaremos con la USCCB (Consejo de Obispos Católicos de los Estados Unidos) ya que buscarán dónde habrá más necesidad, el Papa Francisco ya envió dos equipos del Vaticano a los países donde los refugiados están cruzando y ayudando a encontrarles refugio, comida, ropa y ayuda con sus necesidades espirituales”.

Los personas que quieran hacer donaciones pueden enviar un cheque a nombre de The Society for the Propagation of the Faith y escribir en el asunto Ukraine Disastery, enviarlas al 3423 Wilshire Blvd, Los Ángeles, CA 90010.

La Arquidiócesis también está recibiendo donaciones a través de la página web missionsla.org, donde se debe especificar que la donación está dirigida al desastre en Ucrania, todas las recaudaciones serán destinadas a los afectados.

“Esperamos que nuestra propia comunidad latina y feligreses participen o si conocen a alguien que ha tenido que huir para encontrar una vida mejor, la iglesia católica siempre ha recibido a todos en nuestras parroquias y comunidades”, agregó Gamboa. “La Arquidiócesis siempre ha acogido a nuestros hermanos y hermanas que han viajado a un país extranjero con incertidumbres y han encontrado consuelo en nuestra Iglesia”.

Restaurante se une a la causa

El último domingo 13 en el Workers Circle en Pico-Robertson se realizó un evento para recaudar fondos para los refugiados ucranianos. Desde la tarde, se abrieron las puertas para convivir y comer Varenyky, un platillo ucraniano tradicional, la tardeada se denominó Varenyky Solidarity.

El evento fue organizado por Clare Fester, directora del programa de estudios culturales en Workers Circle y la activista sindical e historiadora laboral, Caroline Luce con el objetivo de apoyar a los refugiados del conflicto en Ucrania.

“Convocamos el evento del domingo, en parte porque no vimos ninguna manifestación contra la guerra en Los Ángeles, ambas investigamos la historia multiétnica de Europa del Este y sentimos que teníamos la responsabilidad de defender a nuestros amigos y colegas situados en Ucrania”, dijo Fester a La Opinión. “Un increíble grupo de restaurantes (Ideology Coffee, Village Bakery, Traktir), así como amigos, vecinos y colegas, contribuyeron para la realización del evento”.

Durante dicho convivio se consumieron diversos platillos de la región inspirados por el movimiento #CookForUkraine, creado por la chef ucraniana, Olia Hércules, y la chef rusa Alissa Timoshkina en Londres.

También se escucharon testimonios sobre los refugiados que están huyendo de las zonas de conflicto, y se dio una plática con los polacos que están recibiendo a las personas y los activistas que están luchando por la paz. “También escuchamos poesía multilingüe, cantamos y recaudamos dinero para algunos de los refugiados más vulnerables que huyen de Ucrania”, indicó.

Momento de unidad

Las organizadoras del evento recalcan la importancia de que las comunidades se unan para apoyar a las personas que salen de sus países buscando un mejor futuro.

“Es importante que los ucranianos sepan que no están solos, queremos mostrar que Los Ángeles está con ellos contra la brutal invasión rusa, necesitamos un sentido de comunidad para superar esto, finalmente, sabemos que los refugiados ucranianos no son las únicas personas que sufren guerras, desplazamientos o fronteras cerradas en este momento”, explicó Fester.

La organizadora aprovechó la oportunidad para abogar por otros grupos que tiene que salir de sus países buscando un refugio: “Existe una gran simpatía y apoyo público por la difícil situación de los refugiados ucranianos, como debería ser, pero, ¿por qué las personas de Honduras, El Salvador, Guatemala o Haití no reciben la misma bienvenida? En Rumania, los automóviles se encuentran con los refugiados ucranianos en la frontera, creemos que todos los refugiados merecen un convoy de bienvenida”.

Fester estuvo en Ucrania el pasado noviembre y tiene contacto con los organizadores que están ayudando a evacuar los ciudadanos ucranianos, además es miembro e investigadora de la base de refugiados en Safebow, que se enfoca en ayudar a escapar a grupos vulnerables como miembros de las comunidades POC, LGBTQ+ y discapacitados, todos los fondos recaudados en Varenyky Solidarity serán destinados a estos grupos.

Para hacer una donación, puede visitar: donorbox.org/ukraine-solidarity-fundraiser

Donación de equipo médico

Hace unos días, el Northridge Hospital Medical Center realizó una donación de 200 cajas de equipo médico para las personas afectadas por el conflicto en Ucrania.

La donación incluyó batas y paños quirúrgicos, instrumentos, suministros para el cuidado de heridas, torniquetes, mascarillas, guantes, gasas, agujas, jeringas, antisépticos y soluciones desinfectantes para heridas.

A través de la empresa de transporte MeestUSA en el Glendale, también se están recolectando artículos de primera necesidad que están siendo enviados diariamente a Ucrania.