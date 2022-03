“Tengo un clavo en la tibia, injertos del cuádriceps y venas para volver a jugar algún día”, la historia de un futbolista colombiano que sueña con volver a jugar en Europa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Neyder Lozano, futbolista colombiano, ha pasado 955 días desde que disputó sus últimos minutos oficiales sobre una cancha de fútbol. En julio de 2019, firmó con el Granada CF y en la pretemporada con el equipo sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha.

Tres años después y cuatro operaciones debido a una infección en la zona afectada, el central colombiano aún sigue sin debutar, aunque ya ha regresado a los entrenamientos con sus compañeros y afirmó en entrevista con Marca que han sido unos años difíciles.

Durante los tres últimos años ha tenido varios infortunios con sus piernas. Incluso tras varias complicaciones se pensó que tenía un tumor en su pierna.

“Me hicieron pruebas para ver si había un tumor, pero no respondió. Antes de volver a operarme llegó la pandemia, luego fuimos a Barcelona y optamos por retirar la placa, pusimos un clavo intramedular por dentro de la tibia, sin injerto. Tampoco fue bien, y al finalizar la pasada temporada me volvieron a operar y resultó que mi tibia no respondía bien, no tenía buen riego sanguíneo. La última cirugía, de casi 12 horas, fue hace 7 ó 8 meses y me injertaron de mi cuádriceps, con unas venas vasculares para que hubiera buen riego sanguíneo, fortaleciéndose con un clavo”, dijo sobre los procedimientos en su cuerpo.

El colombiano afirmó que nunca tuvo miedo de no poder caminar o dejar el fútbol profesional, pero aseguró que tiene tiempo de prepararse, estudiar o trabajar. “Tampoco tengo miedo a dejar el fútbol profesional. Soy joven, tengo tiempo de prepararme, estudiar o trabajar. Siempre he sido un ‘buscavidas”, dijo.

“Mi día a día estos últimos tres años ha sido pasar del gimnasio a la piscina y de la piscina al gimnasio. Pero ahora el problema no es solo mi tibia, sino el resto de músculos y articulaciones. No he parado de trabajar, pero sí de competir”.

Neyder ha compartido y ha viajado con el equipo en varias ocasiones para los partidos fuera de casa, aunque para él es una lástima no haber podido jugar debido a sus constantes lesiones.

“Estuve con el equipo viajando por Europa y sufrí, ya que tienes esa impotencia de no poder estar en el campo y luchar con tus compañeros. Disfruté mucho, aunque hubiera sido mejor con público”.

“Estoy muy agradecido a la afición por el apoyo en estos momentos duros. El día que vuelva a pisar un terreno de juego estaré como un niño pequeño con un juguete nuevo. Sé que los fisios y compañeros se alegrarán mucho ya que he luchado mucho por ese momento. Sueño con volver a jugar y sentirme otra vez futbolista”.

