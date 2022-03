Costco y Sam’s Club ofrecen grandes ahorros en gasolina que podrían cubrir tus gastos de afiliación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Teniendo en cuenta los elevados precios de la gasolina -el galón de combustible normal sin plomo cuesta casi un récord de $4.32 desde el 15 de marzo pasado, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA)-, valdría la pena pensar seriamente en hacerse socio de Costco o Sam’s Club, grandes almacenes de membresía donde se puede comprar gasolina a precios reducidos.

Esos ahorros podrían ser significativos, dice Patrick De Haan, jefe de análisis sobre petróleo en GasBuddy, un sitio web y una aplicación para teléfonos inteligentes que ayuda a los conductores a encontrar las mejores ofertas.

“Los precios de la gasolina en los clubes de grandes almacenes son casi siempre más bajos, entre 5 y 25 centavos menos por galón”, dice De Haan. “Y cuando los costos suben, mantienen sus precios bajos durante más tiempo”.

Pero antes de asociarte, ten en cuenta los costos. Estos clubes de grandes almacenes cobran cuotas anuales, que suelen oscilar entre $45 y $120 al año, según el club y el tipo de membresía.

Aun así, los descuentos en gasolina podrían justificar el precio de la afiliación, aunque el ahorro variará en función de tu lugar de residencia y tus distancias recorridas. Si consigues un promedio de 20 centavos de descuento por galón de gasolina, podrías ahorrar unos $112 al año, suponiendo que al manejar consumas un promedio de 562 galones anuales. Este ahorro compensaría con creces el costo de una membresía básica al gran almacén o incluso cubriría la mayor parte de la cuota de una afiliación de nivel superior.

Por ejemplo, alguien que vive en la ciudad de Kansas, Misuri, pagó $3.67 por galón de gasolina regular en Costco, o 22 centavos menos que los $3.89 que costaba en una estación Shell cercana, según datos recientes de GasBuddy. Si se consumen 10 galones de gasolina a la semana, se podrían ahorrar $114 al año con esa tarifa, más o menos el costo de una cuota de socio de nivel superior.

En cambio, un conductor que llegó a un Sam’s Club cerca de San Diego pagó recientemente $5.15 el galón de combustible, frente a los $5.99 que costaba en una estación Chevron local, según GasBuddy. El ahorro potencial anual en este caso es $437.

Antes de afiliarte a uno de estos clubes, especialmente si es sólo para la gasolina, busca en un mapa las ubicaciones de los grandes almacenes con membresía y determina si realmente podrás cargar gasolina allí con regularidad, dice Ted Rossman, analista superior de la industria en CreditCards.com.

Ten en cuenta que muchos otros conductores van detrás de esos mismos ahorros, lo que significa que es probable que te enfrentes a largas colas en los surtidores de estas cadenas. Por lo tanto, conviene llegar a la línea temprano en la mañana para evitar largas esperas, dice Rossman.

Además, ten en cuenta que te comprometerás a comprar en un gran almacén, donde muchas de las mejores ofertas vienen a granel.

Si no estás seguro de que valga la pena hacerse socio de un club de compras, no hay mucho riesgo en probarlo. Los tres grandes almacenes con membresía te permitirán afiliarte, cancelar en cualquier momento y obtener un reembolso.

Comparación de los clubes de compras

A la hora de decidir a qué club de gran almacén asociarte, tienes dos opciones principales: Costco o Sam’s Club, que tienen locales en todo el país. Hay una tercera cadena, BJ’s Wholesale, que se encuentra principalmente en el noreste del país.

Costco

Costo de la membresía: Puedes comprar una membresía Gold Star por $60 al año, que te da dos tarjetas de socio, privilegios para cargar gasolina en las estaciones de servicio de Costco, así como acceso a las compras en el almacén y en línea. Por $120 al año, puedes hacer todo eso, además de ganar un 2% de recompensas y recibir descuentos en algunos servicios.

Opciones de gasolina: Costco sólo vende combustible Top Tier, una fórmula de mejor calidad que ayuda a mantener los motores de los autos, según un estudio de la AAA. Atención: no se puede pagar en efectivo en el surtidor, sólo con una tarjeta de crédito Visa. Costco también ofrece su propia tarjeta de crédito Visa, que te reembolsa el 4% de las compras de gasolina hasta llegar a $7,000 al año, y luego baja al 1%. También puede utilizarse en cualquier lugar que acepte Visa.

Qué más encontrarás: Como es de esperar, puedes comprar una amplia variedad de productos, incluyendo comestibles, productos electrónicos, neumáticos, y más. Los productos que se venden bajo la marca propia de Costco, Kirkland, suelen ser más baratos y normalmente tienen una alta calificación.

Además, Costco ofrece una serie de servicios, como medicamentos con receta, compra de autos y viajes. Recientemente, el club anunciaba descuentos de hasta $600 en sillones y sofás seccionales, prometiendo de tres a cinco días laborables para la entrega.

Sam’s Club

Costo de la membresía: La afiliación al club cuesta $45, lo que te da derecho a descuentos en gasolina. Puedes conseguir una tarjeta para un miembro adicional del hogar. Por $100 al año, puedes sacar una membresía Plus, que viene con un 2% de reembolso en efectivo, envío gratis y descuentos adicionales.

Opciones de gasolina: Sam’s Club ofrece gasolina regular, premium y diesel. Se aceptan las principales formas de pago. Sam’s también ofrece una tarjeta MasterCard que devuelve el 5% en efectivo hasta un límite anual de $6,000, y el 1% a partir de entonces.

Qué más encontrarás: La filial de grandes almacenes de Walmart, Sam’s, vende por supuesto una gran variedad de artículos para el hogar, comestibles y otros productos. También ofrece artículos de marca propia de menor costo, bajo el nombre de Member’s Mark.

Al igual que Costco, Sam’s Club brinda otros servicios, como medicamentos con receta, compra de autos y viajes. Las ofertas más recientes incluyen muebles para el jardín y parrillas.

BJ’s Wholesale

Costo de la membresía: Pagarás $55 por la afiliación Inner Circle, que te da acceso a descuentos en el combustible. Puedes recibir una tarjeta para un miembro adicional del hogar. Si te haces socio de Perks Reward, por $110, obtendrás un 2% de reembolso en efectivo y beneficios en viajes.

Opciones de gasolina: Hay combustible normal, premium y diésel. En BJ’s, los descuentos en gasolina se consiguen con la compra de ciertos productos, como comida para mascotas y detergente para la ropa, una lista que se actualiza regularmente. Una vez que hagas esa compra, recibirás automáticamente un descuento de 10 centavos por cada galón de gasolina, y podrías calificar para descuentos adicionales.

Los miembros también pueden solicitar una tarjeta My BJ’s Perks Mastercard, que les ofrece 10 centavos de descuento por galón de gasolina, así como un 3% de devolución en efectivo en las compras en el almacén y en BJs.com, un 2% en las compras de comida y de gasolina que no sean de BJ’s, y un 1% en todo lo demás.

Qué más encontrarás: Aunque BJ’s no ofrece la misma variedad de servicios que los grandes almacenes con membresía, los compradores tienen acceso a una amplia variedad de comestibles, artículos para el hogar, electrónicos, muebles y más. Recientemente, el club ofrecía $600 de descuento, más envío gratuito, para algunas marcas de televisores.

BJ’s vende productos con dos marcas propias. Berkley Jensen se puede encontrar en una amplia gama de artículos, incluyendo vitaminas, productos de papel y equipaje. Wellsley Farms es utilizada para productos alimenticios.

