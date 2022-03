Chicharito Hernández afirmó que solo bromeó sobre posible regreso a Chivas y no piensa irse de Los Angeles Galaxy

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Javier Hernández, delantero mexicano de Los Angeles Galaxy, aclaró en la plataforma de Twitch que era broma su posible regreso a las Chivas de Guadalajara luego de que había dicho en la plataforma que si le pagaban cierta cantidad de “bits”, moneda de la aplicación, volvería al rebaño sagrado.

“Lo de que si me regreso a Chivas, estaba bromeando. Creo que le pedí un millón o cinco millones de ‘Bits’; nada más era hacerla a la mamada” expresó en un video que publicó en sus redes sociales.

En una de sus transmisiones a través de Twitch, Hernández había afirmado que quería entre $68,000 dólares y $72,000 dólares en bits para regresar a Guadalajara, pero ha salido a aclarar que no era algo en serio porque aún tiene contrato con el Galaxy de la MLS.

"Chicharito" Hernández aclara el rumor sobre su "presunto regreso" a Chivas 😱🤔



🎥: Tik Tok / @CH14_

“Saben lo que significa Chivas para mí y yo estoy feliz de la vida con la institución más grande de la MLS, que es LA Galaxy y, como siempre lo he dicho en cualquier entrevista, no sé ni cómo ni cuándo me voy a retirar todavía. En cuanto lo sepa lo podría decir y a que club”.

“Tengo contrato vigente con LA Galaxy; estoy feliz y eternamente agradecido con esa institución y quiero hacer lo más grande posible y dar lo mejor para ser campeones. Eso es lo único que está ahorita en mi mente. El agradecimiento que tengo hacia Chivas, club que me hizo como jugador y me dio la oportunidad de ir a Europa no tiene ni palabras”, agregó. en el video.

El delantero de 33 años de edad está disputando su tercera temporada en la Major League Soccer donde se ha convertido en los mejores atacantes del fútbol estadounidense y en los cuatro partidos de esta campaña suma dos anotaciones.

Con las Chivas de Guadalajara, Hernández disputó 72 partidos en los que marcó 29 goles y dio 9 asistencias que marcaron el inicio de su carrera y lo llevó a jugar en el Manchester United, Real Madrid, Sevilla, entre otros.

