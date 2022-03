Erika Buenfil recuerda el día que se vengó de un ex: “Enojada hago unas cosas que dan miedo”

Erika Buenfil se ha dado a conocer por ser una de las actrices más talentosas y carismáticas de la televisión; sin embargo, hubo una época de su vida que pasó por momentos complicados que la obligaron a tomar malas decisiones y actuar por venganza, como la vez que sufrió por la traición de un novio que la hizo reaccionar de la peor manera.

Así lo confesó durante su visita al programa de Unicable ‘Netas Divinas’, en donde recordó la ocasión en que le ponchó las llantas al coche de su ex, quien al parecer le había sido infiel, por lo que aconsejó a sus fanáticos no tomar este tipo de decisiones durante el enojo, pues considera que es mejor esperar a “enfriarse” antes de tomar venganza, ya que esta surge mientras sigue vivo el coraje.

Todo sucedió luego de que la conductora Natalia Téllez compartiera una experiencia similar, en la que decidió rayar el auto de su exnovio por coraje, y aunque por un momento se llegó a sentir mal por la forma en la que actuó, la “Reina del TikTok” intervino y sorprendió al confesar: “Yo ponché llantas, así que no te sientas mal“.

Ante la sorpresa que provocó en las demás conductoras, la actriz compartió su divertida anécdota de su juventud en la que actuó en complicidad con un amigo.

“Sabía dónde estaba y ahí te va tu tía. Me estacioné en un carro de un amigo para que no reconocieran mi coche y entonces ahí voy a media cuadra y con el desarmador“, detalló al principio.

Enseguida recordó que no solo fue una, sino las cuatro llantas del automóvil que se encontraba estacionado y tras cometer su fechoría salió huyendo del lugar.

“Pero ya pasó, ya no aplica, ya no pasa el delito. Y ahí voy, identifico su carro, tómala las cuatro (llantas) y píntate de colores“, agregó.

Aunque al día de hoy le avergüenza lo que hizo, destacó que dicha venganza “es parte del coraje de una infidelidad o algo que sí te lastima”, por lo que en esos momentos no se midió y se dejó llevar por la situación que estaba viviendo.

“Qué pena, no (no fue fácil) pero iba con ayuda y en el enojo no mides. Yo me he dado cuenta que enojada hago unas cosas que dan miedo. Yo enojada no mido”.

Erika Buenfil