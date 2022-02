Nicolás, hijo de Erika Buenfil, “coquetea” con conductora de televisión 13 años mayor que él y la actriz reacciona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que la presentadora de televisión conocida como “La Bebeshita” asegurara que Nicolás, hijo de Erika Buenfil, le ha mandado mensajes coquetos, la actriz le respondió de manera contundente pues incluso la llamó “suegra”.

Todo inició cuando Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, reveló durante una entrevista con el programa de espectáculos de Grupo Fórmula que Nicolás Buenfil le ha enviado mensajes “coquetos” en los que la ha invitado a salir.

Pero según aseguró, ella se negó a aceptar porque Nicolás todavía es menor de edad con tan solo 17 años, mientras que ella tiene 30.

“Me empezó a escribir, me dijo que era como mi fan, y así, o sea, coquetón. Tengo pegue con chiquitos. Sí platico con él, sí cotorreo, pero él de: ‘hay que salir, hay que vernos’, y yo: ‘cuando cumplas 18, pregúntale a tu mamá si te da chance de salir conmigo, pregúntale a ver qué opina de esa situación’. Nunca lo he visto porque es muy pequeño. ¿Qué va a decir mi suegra? bueno mi futura suegra“, dijo.

Y confiesa que, aunque es un joven muy guapo solo aceptaría tener una amistad con él.

“Como amigo, está muy guapo es muy alto pero la edad… le llevaría 13 años, es muy pequeño para mí hasta me da pena”, añadió entre risas.

Además de asegurar que se lleva muy bien con Erika Buenfil, la presentadora de programas como ‘Enamorándonos’ y ‘Venga la Alegría’ reveló que el joven le pidió que lo fuera a cuidar ahora que estuvo enfermo de Coronavirus, pues viven muy cerca.

“Vivimos por la zona, pero creo que le dio Covid y me dijo: ‘estoy aquí en mi casa ven a cuidarme’. Yo le dije estrictamente que no, que cuando cumpla 18. Yo me llevo muy bien con mi Érika Buenfil, la amo muy intensamente y nos llevamos bien, pero ella no sabe de este tema que su hijo anda de coqueto”, reiteró.

Ante la polémica que se generó, la llamada “Reina del TikTok” respondió de manera contundente asegurando que “La Bebeshita” es muy guapa, pero no está segura de que su hijo la haya invitado a salir.

“No tengo mucho que comentar, cosas de adolescentes, no sé realmente, pues está muy guapa, un besito a La Bebeshita, gracias por dar ahora sí que la nota. Yo estoy llegando de viaje y pues no, no sé qué le puso Nicolás, la verdad, seguro que ‘qué bonita, qué guapa’, pues está muy guapa y un beso, un saludo”.

Para finalizar fue contundente al asegurar que su hijo todavía no tiene novia.

“No soy suegra de nadie, le gustan muchas, pero todavía no tiene novia. Cuando tenga novia ya tendrá edad para eso”, respondió Érika Buenfil para el mismo programa, mensaje que fue retomado por el programa Venga la Alegría.

