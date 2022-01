Erika Buenfil y su hijo dan positivo a COVID: “Esto está difícil y sí es verdad”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Erika Buenfil se unió a la lista de famosos que han dado positivo a COVID-19 en los últimos días, por fortuna, tanto ella como su hijo Nicolás se encuentran bien y solo han presentado síntomas leves, así lo confirmó la actriz a través de sus redes sociales.

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, la estrella de televisión compartió algunos detalles de su contagio de Coronavirus.

“Di positivo a COVID, he estado guardando reposo y estoy bien. Mis síntomas han sido fáciles de llevar, con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poco de dolor de cuerpo y las noches se hacen largas por la tos“. Erika Buenfil

La reina del TikTok reveló que el virus la tomó por sorpresa, pues generalmente se cuida mucho y había tomado todas las medidas de precaución; a pesar de ello cree que probablemente se contagió cuando llegó a México luego de pasar sus vacaciones en Las Vegas, a donde viajó en compañía de su hijo.

“Nicolás también se contagió, obviamente él por estar más chavo sus síntomas han sido leves y nos contagiamos llegando a México, no sabemos dónde“, agregó.

Inclusive relató cómo fue que confirmó su contagio y el tipo de pruebas a las que se sometió.

“Me di cuenta el jueves en la tarde y esa misma noche me hice una prueba de boca, de saliva y pues sí, no se equivocó la prueba, salió positiva. Fui a un laboratorio a hacerme otra prueba PCR y resulta que sí tenía (COVID-19)“.

Asimismo, confesó que ya está en el cuarto día de cuarentena, tiempo en el que decidió encerrarse por completo y no tenía animo de estar en redes sociales, motivo por el cual estuvo desaparecida recientemente.

“No había querido estar con nadie ni en las redes; es mi cuarto día, sé que son siete días de encierro, ya estoy mucho mejor. Sé que estaré bien“, mencionó.

En el video de poco más de cinco minutos, Erika Buenfil pidió a sus seguidores seguirse cuidando y continuar con todas las recomendaciones como lavado de manos, uso de cubrebocas y respetar la sana distancia, además de vacunarse para prevenir complicaciones.

“Esto está difícil y sí es verdad. Hay que vacunarse y hay que cuidarse, hay que respetar la sana distancia porque esto volvió fuerte. A los que estamos vacunados no nos pegó fuerte, en mi caso”. Erika Buenfil

