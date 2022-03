Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 21 al 27 de marzo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 21 al 27 de marzo de 2022.

El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Se te pueden presentar oportunidades para hacer asociaciones de negocios, no las dejes pasar, es el momento perfecto para crecer profesionalmente. En el amor no te alejes de tu pareja, acércate a él, a ella, y dialoguen sus molestias. El crecimiento para el amor en esta semana se basa en la comunicación.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

No dudes, no tengas miedo, se te abrirán puertas. Crúzalas, si no lo haces no sabrás lo que esta del otro lado y te puedes arrepentir. En la salud podrías tener alguna dolencia de huesos, no la descuides, ocúpate de cualquier molestia para que no crezca más adelante.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Esta semana tendrás que hacer tramites que habías estado posponiendo, ya no los dejes pasar: podrías tener dificultades si no los arreglas ya. Si estás pensando en un cambio de casa o lugar de residencia, estos días serán de gran claridad para saber perfectamente a dónde realizar este cambio: busca ya. Por fin te decides a cerrar el pasado.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Será una semana de encuentros familiares, de reacomodarte de nuevo en el lugar que te toca en la familia y de sentir como eres importante en tu núcleo familiar. Esto hará que vuelvas a sentirte arraigado y, sobre todo, volver a sentir a donde realmente pertenece tu corazón.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Escucha la voz de la intuición, tiene mucho tiempo hablándote y no la has querido escuchar. Esta semana es el momento, conecta ya con ese sexto sentido: cuando lo hagas y escuches podrás acomodar esas emociones que no te dejaban sentirte cómodo, cómoda, en tu cuerpo. Estos días no te excedas en fiestas, desveladas, comida, etc. o puedes acabar la semana agotado o agotada.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Puedes sentir que todo se te sale de las manos, que no puedes controlar nada, pero es solo una percepción tuya. Haz una pausa y mira bien lo que has logrado en los últimos meses y apláudete. Solo así te darás cuenta de que el camino es el correcto. Esta semana te da la oportunidad de reencontrar de nuevo sentido a tus pasos.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Días en que sentirás que todo se mueve lento. No presiones para que todo se mueva a tu ritmo, mejor fluye con lo que estos días se te presente: nadar en contra de la marea solo te llevará a terminar cansado o cansada. Esta semana fluye con la marea: tarde o temprano llegarás a buen puerto. En tu salud es importante que le pongas atención al estómago.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Semana para acomodar los sentimientos. Semana para tomar decisiones importantes en lo que respecta al amor: piensa bien y luego actúa, no te dejes llevar por el momento. Si tienes pendientes con respecto a algo de la escuela, de los estudios, estos días son perfectos para arreglar esas situaciones. No planifiques ningún viaje estos días, porque puede tornarse lento y complicado.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

No te pierdas ninguna reunión con amigos: los reencuentros que se puedan generar estos días te pueden dejar nuevas y sinceras amistades. Todo lo vulnerable que te habías sentido en días anteriores se queda atrás. Ahora recuperas seguridad y te sientes listo o lista para comerte al mundo. Los pequeños detalles harán la diferencia.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Dejas atrás la mala racha en lo laboral: estos días empiezas a caminar distinto, te sientes de nuevo valorado o valorada, y esto te devuelve la seguridad de que lo qué haces en el trabajo esta bien hecho. Te están volteando a ver por productivo o productiva: sigue así y habrá ascensos.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

La paciencia es importante para esta nueva semana. No desesperes con ninguna situación ni persona, respira profundo y escucha antes de tomar decisiones. Se despeja el camino y te darán la respuesta que tanto esperas. Todo se soluciona a su debido tiempo: la ansiedad no te lleva a ningún lugar, solamente a sentir agobio y estrés.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Empiezas la semana con gran fuerza y vitalidad. Días para hacer crecer tu dinero o empezar a ahorrar y estos ahorros se multipliquen rápidamente. Puede surgir un encuentro casual que se vuelva algo importante en próximos meses. No dejes pasar las oportunidades, conoce personas nuevas y cosecha nuevas amistades. Un cambio de look te sentará perfecto para estos días.

Te puede interesar: