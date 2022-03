¡Mala suerte! “Checo” Pérez se queda sin podio por falla en el motor en la última vuelta del Gran Premio de Baréin

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sergio Pérez no logró el objetivo de hoy en el Gran Premio de Baréin y se quedó sin podio debido a una falla en el motor de su bólido poco antes de llegar a la meta.

El piloto mexicano arrancó la carrera de este domingo en la cuarta posición y su objetivo de mejorarla casi se concreta, ya que a pesar de que perdió dos lugares durante el desarrollo de la misma logró sobreponerse e, incluso, llegó a estar en el tercero, pero una desafortunada acción en una curva en la última vuelta lo hizo quedar fuera.

#BahrainGP



Así fue el trompo de Checo Pérez por problema en el motor que le hizo perder el podio pic.twitter.com/OeYPmYchCv — F1 + (@F1plus__) March 20, 2022

“Perdí el motor. Se frenaron las ruedas traseras y no hubo nada que hacer. Parece que fue algo parecido a lo que le ocurrió a Max. Estábamos en la lucha, presionando a los Ferrari y por eso es difícil de digerir este resultado, teníamos el podio en el bolsillo“, explicó Sergio Pérez una vez que concluyó la carrera.

🗣️@SChecoPerez: “Perdí el motor. Se frenaron las ruedas traseras y no hubo nada que hacer. Parece que fue algo parecido a lo que le ocurrió a Max. Estábamos en la lucha, presionando a los Ferrari y por eso es difícil de digerir este resultado, teníamos el podio en el bolsillo." pic.twitter.com/DDWVgqgbAD — Diego Mejia (@diegofmejia) March 20, 2022

Definitivamente no fue una buena jornada para Red Bull Racing, ya que dos vueltas antes, el coequipero del mexicano, Max Verstappen, también tuvo que retirarse.

Esto fue aprovechado por la escudería Ferrari, que volvió a subirse a lo más alto del podio en la carrera que marcó el arranque de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Charles Leclerc dominó de principio a fin el circuito y nada le impidió llevarse el triunfo, aunque la mayor parte de la competencia, el actual campeón del mundo, Verstappen, le metió mucha presión, pero no fue suficiente y el de Montecarlo pasó la prueba y consiguió el doble podio para su escudería, con su compañero Carlos Sainz Jr. "𝑭𝒆𝒓𝒓𝒂𝒓𝒊 𝒊𝒔 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒕'𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒆𝒓𝒍𝒚 𝒃𝒂𝒄𝒌."



Charles Leclerc, Carlos Sainz and Lewis Hamilton react after a 1,2 finish for Ferrari and a surprise podium spot for Mercedes 🔊 pic.twitter.com/yDjPEPnWnb— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 20, 2022

El podio lo completó Lewis Hamilton, de Mercedes Benz; mientras que Pérez concluyó en el lugar 18 y Verstappen en el 19, sólo por encima de Pierre Gasly de Alpha Taury, cuyo auto se incendió de forma impresionante, provocando el primer safety car de la temporada. Afortunadamente el francés salió ileso. SAFETY CAR 🚨



Pierre Gasly has had to pull to the side of the track with his car overheating and catching fire.



📺 Sky Sports F1

📲 https://t.co/P6gVPNvYwH

#️⃣ #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/MtAOlgj9lz— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 20, 2022

También puede interesarte:

“Mi meta en Baréin es subir al podio y lograr un doblete”: Sergio “Checo” Pérez sobre arranque de Fórmula 1

Disney Pixar inmortaliza a “Checo” Pérez en un auto de Cars

Entre los mejores pagados: Conoce el nuevo salario de “Checo” Pérez