Alcatraz: el día que la prisión más famosa del mundo cerró sus celdas

Desde su creación en el siglo XIX, hasta su apogeo a mediados del siglo XX, cuando algunos de los mayores prisioneros de EE. UU. estaban recluidos allí, la famosa prisión de Alcatraz construyó lentamente su reputación que la convirtió en la prisión más conocida del mundo. A menudo llamada “La Roca”, esta prisión fue construida en una pequeña isla rocosa en la Bahía de San Francisco.

La isla de Alcatraz fue descubierta por el famoso oficial naval español Juan Manuel de Ayala en 1775, quien fue el primer europeo que ingresó a la Bahía de San Francisco.

Poco después del final de la guerra mexicano-estadounidense y la adquisición de California en 1850, por orden del presidente de los Estados Unidos, Millard Fillmor, Alcatraz pasó a ser propiedad del ejército.

En los siguientes diez años, el ejército comenzó a construir fortificaciones y cañones defensivos en la isla. La ubicación remota y el complejo militar demostraron ser un excelente lugar para una prisión.

La población de la prisión aumentó lentamente a lo largo de las décadas, y la mayor adición a su tamaño ocurrió después de la guerra hispanoamericana en 1898 y el terremoto de San Francisco en 1906.

En 1907, Alcatraz se designó oficialmente como prisión militar occidental de los EE. UU. y comenzaron los trabajos de construcción para su expansión.

Para 1912, el bloque principal de la prisión y los edificios circundantes estaban completos, y lentamente la prisión comenzó a aumentar su población.

Durante la era de la prohibición de la década de 1930, muchos mafiosos y criminales famosos se alojaron allí, sobre todo Al Capone y Machine Gun Kelly.

Durante toda su historia, ningún prisionero logró escapar con éxito de Alcatraz. En total de 14 intentos de fuga, 36 prisioneros intentaron escapar, 23 fueron capturados, 8 murieron en la fuga y los cinco restantes se consideran desaparecidos y ahogados.

Debido a su creciente costo y ubicación remota, la prisión de Alcatraz se cerró oficialmente el 21 de marzo de 1963, solo dos años después del intento de fuga de la prisión más famoso de todos los tiempos.

Tras el complicado y atrevido plan, los reclusos Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin lograron salir de los muros del complejo penitenciario y adentrarse en las gélidas aguas de la Bahía de San Francisco. Sus cuerpos nunca fueron encontrados y, aunque los funcionarios afirman que seguramente se ahogaron, la Oficina Marshall de EE. UU. sigue investigando este caso.

En los años posteriores al cierre de la prisión, la isla de Alcatraz se convirtió en el hogar de un gran grupo de manifestantes indios que lucharon contra el gobierno de los EE. UU. por los derechos de los indios.

En 1986, la Isla de Alcatraz fue declarada Monumento Histórico Nacional, y turistas de todo el mundo vienen a explorar este interesante sitio histórico.

