Mario Balotelli quiere regresar a la selección de Italia: “Estoy feliz con lo que hice, solo extraño algo a nivel nacional”

El delantero italiano Mario Balotelli declaró este lunes que está “feliz” con lo que ha conseguido en su carrera a nivel de clubes, aunque confesó que le falta conseguir algo “a nivel nacional” y que “nunca es demasiado tarde”.

“Estoy feliz con lo que hice. Gané todo a nivel de clubes, solo extraño algo a nivel nacional. Es lo único que puedo lamentar, pero nunca es demasiado tarde”, dijo en una entrevista con DAZN.

El ariete, que milita en el Adana Demirspor turco, recibió el pasado enero la llamada del seleccionador italiano, Roberto Mancicni, para disputar partidos con la ‘Azzurra’ tras tres años sin estar en una lista del combinado nacional.

Sin embargo, el técnico decidió no incluirle para disputar la crucial repesca, en la que Italia se juega su presencia en el Mundial de Qatar 2022 ante Macedonia del Norte, el próximo jueves en la semifinal y, en caso de victoria, ante el ganador del Turquía-Portugal el próximo 29 de marzo.

“La última llamada fue inesperada, fue realmente emocionante. Ahora esperemos que Italia vaya a la Copa del Mundo , entonces tal vez incluso pensemos en ganarla. Macedonia no es un equipo fácil de jugar, no hay que subestimarla, al igual que Turquía”, afirmó.

“Mancini es el entrenador al que más cariño tengo en mi carrera. Me hizo debutar en el Inter, a pesar de los muchos delanteros que había. Tuvo el coraje de meterme y no creo que todos los entrenadores lo hubieran hecho”, añadió el delantero sobre el seleccionador italiano.

Balotelli quiere ir al Mundial, pero pensando más allá, el ex jugador de Inter y Milan desveló que está enamorado del Nápoles: “Lo veo duro. Si no fuera por (Aurelio) De Laurentiis (propietario y presidente del Nápoles), ya llevaría diez años en Nápoles. Estoy enamorado del Nápoles y le he dicho varias veces a mi representante, Mino Raiola, que me hubiera gustado jugar allí” .

“Encontrar talentos también estaría bien, aunque no descarto hablar con los jóvenes para contar las cosas de mi carrera, lo que hice bien y lo que hice mal para advertirles de inmediato. He tenido muchas experiencias y también sería bueno porque podría evitarles muchos problemas. O tal vez me haga periodista”, sentenció el atacante de 31 años.

