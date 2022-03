“No fue su culpa”: Red Bull apoya a Checo Pérez luego de sufrir problemas con su RB18

El asesor de la escudería Red Bull de la Fórmula 1, Helmut Marko, respaldó al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez luego de las fallas que presentó su RB18 durante el Gran Premio de Baréin, al asegurar que no fue su culpa que el bólido se averiara.

El vocero manifestó que realizarán una investigación profunda para determinar cuáles fueron las razones que ocasionaron que tanto el monoplaza de Checo, como el de Max Verstappen quedaran fuera de la primera competencia de la temporada.

“Lo peor es, por supuesto, la doble falla de ambos autos. Al final hubo algo con el suministro de combustible, pero qué salió mal, no lo sabemos“, dijo Helmut molesto por los problemas que presentó la escudería este domingo.

🗣 "It’s an incredibly long season with 22 races remaining, so we need to get on top of whatever this issue was today and come back stronger next weekend."



