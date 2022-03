Por qué deberías considerar alternativas a los cereales de arroz para bebés

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hay 2 marcas de cereales de arroz para bebés, Gerber y Earth’s Best, que han reducido los niveles de arsénico inorgánico en sus productos, según los hallazgos en nuevas pruebas de Consumer Reports. El año pasado, legisladores, fiscales generales de los estados y grupos de consumidores criticaron a las empresas por la cantidad de metal pesado que contenían sus cereales de arroz.

Pero, incluso con estos nuevos niveles relativamente más bajos, las cantidades de arsénico siguen estando por encima de lo que recomiendan muchos expertos, dice Brian Ronholm, director de políticas alimentarias de Consumer Reports, y son mucho más altas que las que se encuentran en otros cereales de grano para bebés, como la avena.

El arsénico y otros metales pesados pueden acumularse en el cuerpo, lo que puede ser especialmente peligroso para los bebés y los niños pequeños. El arsénico inorgánico es el más dañino. La exposición acumulada está relacionada con problemas de comportamiento, ADHD (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH), menor coeficiente intelectual y mayor riesgo de cáncer de piel y vejiga.

“Los fabricantes deberían ser más agresivos a la hora de intentar reducir los niveles inorgánicos”, afirma Ronholm. “Si no es factible, deberían dejar de venderlo y garantizar la amplia disponibilidad de alternativas más seguras”.

Aumentan las exigencias

En octubre, CR pidió a 5 empresas de alimentos para bebés que suspendieran la fabricación y venta de cereales de arroz por sus altos niveles de arsénico. Esta petición se hizo tras una serie de retiros del mercado y un par de informes del Congreso que descubrieron niveles alarmantes de arsénico y otros metales pesados en ciertos alimentos para bebés producidos por estas empresas. Pruebas anteriores de CR y otras organizaciones habían mostrado resultados similares.

Ese mismo mes, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, junto con los fiscales generales de otros 22 estados, solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que redujera el límite de arsénico inorgánico en el cereal de arroz para bebés de las 100 partes por billón actuales a uno más bajo y que brinde una mayor protección. Los fiscales generales también quieren que la FDA acelere los planes para establecer límites a otros metales pesados en los alimentos para bebés. Citaron evidencias, incluyendo las de las pruebas de CR, de que los fabricantes pueden lograr niveles más bajos en sus productos de cereales de arroz.

En respuesta a CR, varios fabricantes dijeron que suspendían o ya habían dejado de vender cereales de arroz para bebés, dejando en el mercado a dos grandes marcas, Gerber y Earth’s Best, fabricada por Hain Celestial. Ambas empresas dijeron a CR que habían tomado medidas para reducir los niveles de metales pesados en los cereales de arroz para bebés.

Para evaluar el éxito de estos esfuerzos, CR hizo pruebas en los cereales de arroz para bebés fabricados por ambas empresas.

Aún hay demasiado arsénico

CR analizó 3 muestras de diferentes lotes de los cereales de arroz ofrecidos por cada empresa.

Los niveles de arsénico inorgánico en el cereal para bebés Earth’s Best Organic alcanzaron una media de 66.4 ppb. El cereal para bebés Single-Grain Rice de Gerber tenía una media de 62.9 ppb, y su cereal Organic Single-Grain Rice tenía una media de 61.1 ppb.

Estas cifras son inferiores a las de las pruebas anteriores de los cereales de arroz para bebés fabricados por ambas empresas. Por ejemplo, las pruebas de 3 lotes de cereales realizadas por CR en 2012 encontraron niveles medios de arsénico inorgánico de 152 ppb para un producto de Earth’s Best y de 106.8 ppb y 68.4 ppb para dos productos de Gerber. Y las pruebas citadas en el informe del Congreso de septiembre encontraron niveles medios de arsénico inorgánico de 87.4 ppb en el cereal de arroz convencional de Gerber y de 65.6 ppb en su cereal de arroz orgánico.

Ambas empresas dijeron a CR que sus productos cumplen el límite actual del gobierno para el arsénico inorgánico, como se confirmó en pruebas recientes de CR. Un portavoz de Gerber dijo: “Se alienta a los padres a servir una variedad de granos de cereal para bebés, incluyendo arroz, trigo y avena, como parte de una dieta equilibrada para los más pequeños”. Un portavoz de Hain Celestial dijo que el cereal de arroz para bebés Earth’s Best forma parte de una “gama de productos seguros y nutritivos”.

Aunque estas disminuciones son bienvenidas, los expertos de CR afirman que todavía hay mucho margen de mejora. Dicen que la FDA fijó el límite en 100 ppb debido al mayor riesgo de cáncer causado por la exposición a largo plazo al arsénico inorgánico a ese nivel. Pero ese límite no toma en consideración las investigaciones que demuestran que pueden producirse daños neurológicos a niveles más bajos.

Además, dicen que otros cereales infantiles tienen niveles más bajos. Por ejemplo, en las pruebas de CR de 2018, las harinas de avena para bebés oscilaban entre 7.1 ppb y 30 ppb; estos productos incluían cereales de Gerber y Earth’s Best.

“El cereal de arroz para bebés podría ser responsable de más de la mitad de la exposición al arsénico inorgánico en bebés y niños pequeños si lo comieran a diario”, afirma Ronholm, refiriéndose a un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health. “Reducir significativamente el arsénico inorgánico en el cereal de arroz para bebés sería una forma muy eficaz de abordar este problema y dar garantías a los padres”.

“Aunque todavía no está claro cuál es el nivel más bajo que se puede alcanzar para el arsénico inorgánico en el cereal de arroz, las empresas deberían esforzarse por alcanzar los niveles más bajos posibles”, afirma el doctor James E. Rogers, director de investigación y pruebas de seguridad de los alimentos de CR. “El objetivo debe ser que no haya niveles medibles de ningún metal pesado en los alimentos para bebés”, dice.

Consejos para limitar la exposición al arsénico en los bebés

Aunque es importante evitar la exposición a los metales pesados, los padres deben alimentar a sus hijos, y no hay razón para el pánico. Los padres pueden tomar medidas para limitar la cantidad que los niños ingieren en su dieta. (Conoce otros consejos para reducir la exposición).

Limita el consumo de tu hijo de los alimentos de mayor riesgo. Entre ellos se encuentran no solo los cereales de arroz, sino también el propio arroz y otros productos elaborados con él, como los hojaldres y los pasteles de arroz. Otros alimentos que suelen tener un alto contenido en arsénico son las batatas (camote), el jugo de manzana y el jugo de uva. El consumo de otros cereales integrales, como la avena, es una opción más segura para los niños pequeños.

No asumas que los alimentos “orgánicos” tienen menos arsénico. Muchos padres compran alimentos orgánicos porque creen que los productos son más seguros. Pero al menos en lo que respecta a los metales pesados, como han demostrado las pruebas recientes y anteriores de CR, los productos orgánicos no tienen necesariamente niveles más bajos.

Desconfía de las afirmaciones que dan a entender que un producto es más seguro. El 17 de febrero, la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, emitió una carta (PDF) en la que exigía a la empresa de alimentos infantiles Holle USA que dejara de anunciar sus alimentos para bebés como “libres de plomo” y con “rastros no detectables de metales pesados”. Las pruebas de laboratorio ordenadas por la oficina de la fiscal general de los productos alimenticios para bebés de Holle USA encontraron niveles detectables de arsénico, cadmio y plomo.

Alimenta a tus hijos con una amplia variedad de alimentos. Comer una amplia variedad de alimentos puede ayudar a garantizar que tus hijos obtengan los nutrientes que necesitan, y puede evitar que consuman en exceso alimentos que puedan tener niveles más altos de metales pesados.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.